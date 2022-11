L’Ukraine voit 9 morts en 1 jour, alors que les civils luttent pour chauffer les maisons après les attaques russes

Le service d’urgence de l’État ukrainien a déclaré mercredi que neuf personnes avaient été tuées dans des incendies au cours des dernières 24 heures alors que des personnes enfreignaient les règles de sécurité en essayant de chauffer leur maison à la suite d’attaques russes contre des installations électriques.

Le nombre d’incendies a augmenté, a-t-il ajouté, les Ukrainiens ayant de plus en plus recours à des générateurs de secours, des bougies et des bouteilles de gaz dans leurs maisons en raison des pannes de courant.

“Le dernier jour seulement, il y a eu 131 incendies en Ukraine, dont 106 dans le secteur résidentiel. Neuf personnes sont mortes, huit ont été blessées”, a-t-il indiqué dans un communiqué.

“Groupes électrogènes sur les balcons, bouteilles de gaz dans les appartements, bougies allumées… En raison des violations des règles de sécurité incendie, l’utilisation de produits non certifiés pour le chauffage et la cuisine, les incidents d’incendies et d’explosions dans les immeubles de grande hauteur et privés sont devenus plus fréquents.”

La déclaration a exhorté les Ukrainiens à faire plus attention dans leurs maisons et à expliquer les risques d’incendie aux enfants.

Lutte pour rétablir le courant pour tous

L’Ukraine a encore du mal à rétablir la pleine puissance une semaine après que les frappes de missiles russes ont endommagé des installations énergétiques à travers le pays.

Rodion Piven et Anna Filatova sont vus dans leur appartement, privé d’électricité depuis mercredi, dans le quartier Solomianskyi de Kiev. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

L’opérateur du réseau électrique national Ukrenergo a déclaré que le déficit d’électricité avait légèrement diminué, passant de 30% mardi matin à 27% mercredi matin.

La consommation d’énergie a augmenté à mesure que l’hiver s’installe. Les météorologues ont déclaré que les températures dans la capitale Kyiv tomberaient à -6 ° C pendant la nuit et devraient bientôt baisser davantage.

Les responsables ukrainiens et occidentaux ont accusé la Russie d’avoir militarisé l’hiver, alors que le conflit qui dure maintenant depuis neuf mois traverse les parties les plus froides du calendrier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dit aux citoyens de s’attendre à de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques dans les jours à venir.