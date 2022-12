L’Ukraine vise un sommet de paix soutenu par l’ONU avec la Russie en février

L’Ukraine vise à organiser un sommet de paix d’ici la fin février – de préférence aux Nations unies avec son secrétaire général, António Guterres, comme médiateur éventuel – selon son ministre des Affaires étrangères.

Mais Dmytro Kuleba a déclaré que la Russie ne pouvait être invitée que si le pays était d’abord confronté à un tribunal pour crimes de guerre.

Kuleba s’est également dit “absolument satisfait” des résultats de la visite du président Volodymyr Zelenskiy aux États-Unis la semaine dernière, et il a révélé que le gouvernement américain avait élaboré un plan spécial pour obtenir le système de défense aérienne Patriot, qui peut abattre des missiles ennemis, prêt à être opérationnel dans le pays en moins de six mois. Habituellement, la formation dure jusqu’à un an.

Kuleba a déclaré lors de l’entretien au ministère des Affaires étrangères que l’Ukraine fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner la guerre en 2023, ajoutant que la diplomatie joue toujours un rôle important.

La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 306 de l’invasion Lire la suite

“Chaque guerre se termine de manière diplomatique”, a-t-il déclaré. “Chaque guerre se termine à la suite des actions entreprises sur le champ de bataille et à la table des négociations.”

Kuleba a déclaré que le gouvernement ukrainien aimerait organiser un sommet de paix d’ici la fin février, autour de l’anniversaire de l’invasion russe.

“Les Nations Unies pourraient être le meilleur endroit pour organiser ce sommet, car il ne s’agit pas de rendre service à un certain pays”, a-t-il déclaré. “Il s’agit vraiment d’amener tout le monde à bord.”

Le 12 décembre, Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine prévoyait d’organiser un sommet pour mettre en œuvre la formule de paix ukrainienne en 2023.

Lors du sommet du G20 à Bali en novembre, Zelenskiy a présenté une formule de paix en 10 points qui comprenait la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le retrait des troupes russes, la libération de tous les prisonniers, un tribunal pour les responsables de l’agression et la sécurité garanties pour l’Ukraine.

Discours intégral de Volodymyr Zelenskiy lors d’une session conjointe du Congrès américain Lire la suite

Interrogé sur l’opportunité d’inviter la Russie au sommet, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Moscou devrait d’abord faire face à des poursuites pour crimes de guerre devant un tribunal international.

“Ils ne peuvent être invités à cette étape que de cette manière”, a déclaré Kuleba.

À propos du rôle de Guterres, Kuleba a déclaré : « Il s’est avéré être un médiateur efficace et un négociateur efficace et, plus important encore, un homme de principe et d’intégrité. Nous serions donc heureux de sa participation active.

Il a de nouveau minimisé les commentaires des autorités russes selon lesquels elles sont prêtes pour des pourparlers.

“Ils disent régulièrement qu’ils sont prêts à négocier, ce qui n’est pas vrai, car tout ce qu’ils font sur le champ de bataille prouve le contraire”, a-t-il déclaré.

La visite de Zelenskiy aux États-Unis était son premier voyage à l’étranger depuis le début de la guerre le 24 février. Kuleba a salué les efforts de Washington et a souligné l’importance de la visite.

“Cela montre à la fois à quel point les États-Unis sont importants pour l’Ukraine, mais aussi à quel point l’Ukraine est importante pour les États-Unis”, a déclaré Kuleba, qui faisait partie de la délégation aux États-Unis.

L’Ukraine a obtenu un nouveau programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars, y compris un système Patriot, pendant le voyage.

Kuleba a déclaré que cette décision “ouvre la porte à d’autres pays pour qu’ils fassent de même”.

Il a déclaré que le gouvernement américain avait développé un programme pour le système de défense aérienne afin de terminer la formation plus rapidement que d’habitude “sans aucun dommage pour la qualité de l’utilisation de cette arme sur le champ de bataille”.

Alors que Kuleba n’a pas mentionné de délai précis, il a seulement dit que ce sera “beaucoup moins de six mois”. Et il a ajouté que la formation se fera en dehors de l’Ukraine.