L’Ukraine vise à saper les défenses de la Russie, alors que les États-Unis appellent à une percée décisive

Commentez cette histoire Commentaire

L’Ukraine fait des progrès limités dans sa contre-offensive contre les forces russes, mais n’a pas encore utilisé le type d’opérations à plus grande échelle qui, selon les responsables américains, pourraient permettre une percée, selon des responsables et des analystes, approfondissant les questions parmi certains des principaux bailleurs de fonds de l’Ukraine quant à savoir si Kiev peut se déplacer. suffisamment rapide pour correspondre à un approvisionnement limité en munitions et en armes.

Cinq semaines après le début de l’opération très attendue, les forces ukrainiennes tentent d’affaiblir les défenses russes en tirant des fusillades d’artillerie et de missiles et en envoyant de petites équipes de sapeurs dans les champs de mines tentaculaires qui constituent l’anneau de défense le plus extérieur de leur adversaire. Mais le rythme des progrès, dans trois domaines principaux le long d’une vaste ligne de front de 600 milles, a suscité des inquiétudes dans l’Ouest que le gouvernement du président Volodymyr Zelensky ne portera peut-être pas un coup aussi puissant qu’il le pourrait.

Un responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour partager l’évaluation américaine de l’opération, a déclaré que les États-Unis et d’autres pays avaient formé les troupes ukrainiennes aux manœuvres offensives intégrées et fourni du matériel de déminage, notamment des rouleaux et des charges tirées par des roquettes.

« Appliquer toutes ces capacités de manière à leur permettre de franchir ces obstacles, mais le faire rapidement, est primordial », a déclaré le responsable. Dans le même temps, a ajouté le responsable, alors que les forces ukrainiennes font face à d’intenses attaques de munitions antichars et de drones russes armés : « Nous ne sous-estimons pas ou ne sous-estimons pas que c’est une situation très difficile ».

Sous-jacent aux évaluations évolutives de l’opération, que Kiev a lancée début juin après des mois de préparation, se trouve un débat sur les tactiques qui peuvent le mieux permettre à l’Ukraine de pénétrer les lignes russes hautement fortifiées et de reprendre suffisamment de territoire pour potentiellement pousser le président Vladimir Poutine à abandonner son objectif. de cimenter un contrôle permanent sur de vastes pans de l’Ukraine.

Les responsables et analystes occidentaux affirment que l’armée ukrainienne a jusqu’à présent adopté une approche basée sur l’attrition visant en grande partie à créer des vulnérabilités dans les lignes russes en tirant de l’artillerie et des missiles sur les sites de commandement, de transport et de logistique à l’arrière de la position russe, au lieu de mener ce que l’armée occidentale les responsables appellent des opérations « interarmes » qui impliquent des manœuvres coordonnées par de grands groupes de chars, de véhicules blindés, d’infanterie, d’artillerie et, parfois, de puissance aérienne.

Les chefs militaires ukrainiens soutiennent que, faute de puissance aérienne, ils doivent éviter des pertes inutiles contre un adversaire disposant d’un bassin de recrues et d’armes beaucoup plus important. Pour préserver la main-d’œuvre, l’Ukraine n’a déployé que quatre des douze brigades formées dans la campagne actuelle.

« Nous ne pouvons pas utiliser des tactiques de hachoir à viande comme le font les Russes », a déclaré Oleksii Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, dans une interview. « Pour nous, la chose la plus précieuse est la vie et la santé de nos soldats. C’est pourquoi notre tâche est de réussir au front tout en protégeant des vies.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington qui suit l’évolution quotidienne des champs de bataille, calcule que l’Ukraine a libéré quelque 250 kilomètres carrés depuis le début de l’offensive, bien en deçà des espoirs occidentaux et, comme l’a reconnu Zelensky, plus lentement que l’Ukraine. les dirigeants avaient souhaité.

Les attentes sont élevées : une contre-offensive ukrainienne l’automne dernier a donné des gains choquants contre des troupes russes non préparées et sous-motivées, y compris la reprise de zones stratégiques dans les régions de Kharkiv et de Kherson.

Les analystes militaires disent qu’il y a cette fois des divergences importantes qui penchent en faveur de Moscou. Contrairement à l’automne dernier, lorsque les dirigeants du Kremlin semblaient douter de la capacité de l’Ukraine à riposter, les forces russes ont eu des mois pour planter des mines, creuser des tranchées et positionner des unités antiblindées et de drones qui ont ralenti l’avancée de l’Ukraine. Et contrairement à la reprise par l’Ukraine de la ville portuaire de Kherson, où Moscou a eu du mal à se réapprovisionner et à défendre ses positions de l’autre côté du Dniepr, les forces russes le long de la ligne de front n’ont pas d’obstacles majeurs derrière elles.

Alors que l’armée russe montre des signes de tension, notamment le limogeage d’un commandant supérieur, la mort signalée d’un autre lors d’une frappe ukrainienne et le retrait des forces mercenaires de Wagner, elle s’est révélée être un adversaire redoutable. Moscou a pu envoyer de nouvelles troupes sur les lignes de front, alimentées en partie par Poutine accélérant la mobilisation chez lui.

Une autre caractéristique importante des défenses de Moscou sont les drones omniprésents qui fournissent aux forces russes des informations granulaires et en temps réel sur la localisation des troupes ukrainiennes, leur permettant de mener des attaques kamikazes ou des frappes ciblées, un défi que même les forces américaines – malgré tous leurs combats l’expérience des dernières décennies — ont été confrontés à cette échelle.

Les analystes disent que les tentatives ukrainiennes de percer les défenses russes avec des unités blindées au début de l’offensive se sont heurtées à une artillerie écrasante, des missiles antichars, des munitions qui traînent et des tirs d’hélicoptères, générant des pertes importantes. Les responsables ukrainiens affirment que la Russie est particulièrement prompte à tirer sur les véhicules blindés et équipements anti-mines tels que la Mine Clearing Line Charge (MICLIC) lorsqu’ils avancent.

En conséquence, les commandants ukrainiens ont adopté des avancées plus discrètes impliquant des groupes de 15 à 50 personnes à pied, a déclaré Kateryna Stepanenko, analyste russe à l’Institut pour l’étude de la guerre. Certains sont des sapeurs qui avancent sur le ventre pour trouver et neutraliser les mines ennemies. D’autres équipes d’infanterie mentent en attente avec des missiles sol-air pour abattre des hélicoptères russes.

Rob Lee, un ancien officier d’infanterie de marine maintenant à l’Institut de recherche sur la politique étrangère, a déclaré que les tactiques de l’Ukraine pourraient minimiser les pertes, mais qu’elles s’accompagnent de compromis.

« Avancer à pied réduira probablement l’attrition qu’ils subissent », a-t-il déclaré. « Mais cela signifie que les progrès seront plus lents et auront moins de possibilités de réaliser une percée rapide. »

L’Ukraine a reçu un coup de pouce ce mois-ci lorsque le président Biden a autorisé la fourniture d’armes à sous-munitions américaines à l’Ukraine, débloquant un arsenal d’armes controversées des munitions d’artillerie qui ont le potentiel de dépanner l’Ukraine jusqu’à ce que les nations occidentales puissent produire plus d’obus standard.

Les analystes disent qu’un autre obstacle au montage d’opérations à plus grande échelle est la formation limitée que les troupes ukrainiennes ont reçue au cours de l’hiver sur ces tactiques interarmes, quelque chose que les forces américaines répètent année après année dans un centre de formation spécialisé.

Les responsables américains ont été réticents à commenter longuement les tactiques de l’Ukraine parce qu’ils ne veulent pas être perçus comme critiquant un partenaire proche à un moment de menace existentielle.

Le lieutenant-général Douglas A. Sims, un haut responsable de l’état-major interarmées de l’armée américaine, a noté que les troupes ukrainiennes étaient invitées à utiliser de nouveaux équipements et tactiques « tout en se faisant tirer dessus et bombarder » alors qu’elles tentaient de traverser un immense champ de mines. Il a noté qu’il a fallu des mois avant que des percées ne se produisent dans d’autres batailles historiques majeures.

« Et donc, là où ils gagnent des centaines de mètres par jour, peut-être un kilomètre par jour à certains endroits, ils le font à grands frais en termes d’effort », a-t-il déclaré aux journalistes la semaine dernière. «C’est une guerre dure; c’est sur un terrain vraiment difficile; c’est sous le feu, et vraiment, quand on considère tout cela, c’est assez remarquable », a-t-il déclaré.

Mais alors que la campagne se poursuit sans gains à grande échelle, le général Valery Zaluzhny, le plus haut officier militaire ukrainien, lance des appels urgents pour des dons de puissance aérienne occidentale afin de compenser les désavantages de l’Ukraine.

Alors que l’administration Biden n’a pas accepté de fournir directement les avions de chasse F-16 que l’Ukraine veut, la Maison Blanche a cédé en permettant à d’autres pays de transférer leurs propres avions d’origine américaine vers l’Ukraine. Un effort de formation mené par l’Europe devrait démarrer le mois prochain.

Les responsables ukrainiens ont souligné que les militaires occidentaux ne tenteraient jamais une opération massive – qui, selon lui, était la plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale – sans soutien aérien.

« Donc, dire que c’est lent ou trop rapide est au moins ridicule d’entendre ceux qui n’ont aucune idée de ce que c’est », a déclaré Zaluzhny dans une interview. « Ils ne savent pas ce que c’est. Et à Dieu ne plaise qu’ils en fassent jamais l’expérience.

Les responsables américains disent en privé que les jets occidentaux auraient peu d’utilité dans le combat actuel en raison des défenses aériennes étendues de la Russie.

« Il s’agit simplement de continuer à faire pression dans une approche interarmes », a déclaré le responsable américain.

Les responsables américains disent qu’ils s’attendent à ce que l’Ukraine finisse par pousser à travers les champs de mines et à se rapprocher des principales lignes défensives de la Russie. Mais les forces ukrainiennes « doivent être prudentes et calculer ici sur l’utilisation de toute votre artillerie alors qu’elles sont encore en train de trier des champs de mines », a déclaré un deuxième responsable américain, qui, comme d’autres responsables, a parlé sous couvert d’anonymat pour partager une évaluation franche. « Parce que vous allez avoir besoin de cette artillerie sur la route. »

Le gouvernement de Zelensky a souligné que le rythme de l’assaut et le moment de son lancement en juin – après des mois de préparation de l’offensive du « printemps » – étaient en partie fonction de l’approvisionnement progressif en armes occidentales, qui n’arrivent souvent qu’après des mois. de négociations et de retards logistiques.

« C’est vraiment entre les mains de l’Occident jusqu’où [Ukrainians] avancer », a déclaré un haut responsable de la défense de l’OTAN à propos de l’avancée de l’Ukraine. « L’Occident fait tout ce qu’il faut, avec seulement six mois de retard. »

Les responsables ukrainiens continuent de faire pression pour des missiles à plus longue portée, ce qui, selon les analystes, pourrait contribuer à réduire la capacité de la Russie à maintenir des positions avancées. La Russie a réagi avec indignation lundi à la deuxième attaque majeure contre le pont de Kertch, une voie d’approvisionnement majeure reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, que Poutine a illégalement annexée en 2014.

Alors que la France a annoncé la semaine dernière qu’elle fournirait des missiles SCALP à plus longue portée à l’Ukraine, suite à une décision similaire de la Grande-Bretagne d’envoyer des Storm Shadows, l’administration Biden a jusqu’à présent rejeté les demandes ukrainiennes concernant le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui a une portée de 190 milles, en raison de préoccupations concernant les réserves américaines et le potentiel d’escalade avec la Russie.

Un deuxième responsable de l’OTAN a déclaré que les « intangibles » – y compris le moral et la motivation – étaient toujours favoriser l’Ukraine. « Mais c’est la réalité que la Russie a plus de ressources au sens large, et a plus de monde, et c’est pourquoi il est si urgent », a ajouté le responsable, d’avoir « un œil sur la pression et de maintenir constamment cet élan ».

Khurshudyan a rapporté de Kyiv.

Offrez cet article Article cadeau