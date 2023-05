L’Ukraine vise à encercler Bakhmut alors que la Russie dit qu’elle capture la ville

L’Ukraine a déclaré dimanche que ses forces avançaient toujours autour de Bakhmut, visant à encercler la ville en ruine après que Moscou ait félicité l’armée privée Wagner et les troupes russes pour l’avoir capturée.

La Russie a déclaré samedi qu’elle avait complètement pris la ville, ce qui, s’il était confirmé, marquerait la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre de 15 mois. Le président russe Vladimir Poutine a fait l’éloge de ses troupes régulières et du groupe Wagner.

Dimanche, cependant, un haut général ukrainien a déclaré que les forces de Kiev contrôlaient toujours ce qu’il considérait comme une partie « insignifiante » de Bakhmut, bien que cela leur permettrait d’entrer dans la ville lorsque la situation changerait.

Le général Oleksandr Syrskyi a déclaré dans un article de Telegram que les troupes de Kiev avançaient sur les forces russes dans les banlieues et se rapprochaient d’un « encerclement tactique » de la ville, qui abritait autrefois 70 000 personnes.

Général ukrainien : Nos forces encerclent Bakhmut

Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré dimanche qu’il avait visité des positions de première ligne près de Bakhmut et a remercié les troupes pour avoir défendu la zone.

Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres d’Ukraine, visite une position de ses troupes en première ligne, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la ville de Soledar, région de Donetsk, Ukraine, dans cette photo publiée le 9 janvier 2023 (crédit : Irina Rybakova/Service de presse des forces terrestres ukrainiennes/Handout via REUTERS)

L’affirmation de Syrskyi selon laquelle les forces ukrainiennes poursuivaient leur avance le long des flancs de la ville a été reprise par la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

« Nos forces ont pris la ville dans un semi-encerclement, ce qui nous donne l’opportunité de détruire l’ennemi… l’ennemi doit se défendre dans la partie de la ville qu’il contrôle », a déclaré Maliar sur Telegram.

Maliar a ajouté que les troupes ukrainiennes défendaient toujours les installations industrielles et d’infrastructure et avaient revendiqué une partie des hauteurs surplombantes.

Reuters n’a pas pu vérifier les rapports sur le champ de bataille.

Au cours de la semaine dernière, les forces ukrainiennes ont réalisé leurs gains les plus rapides depuis six mois sur les flancs nord et sud de Bakhmut, la Russie reconnaissant certains revers pour ses troupes.

Kiev affirme que son objectif était d’attirer des forces russes d’ailleurs sur le front dans la ville, d’y infliger de nombreuses pertes et d’affaiblir la ligne défensive de Moscou ailleurs avant une contre-offensive ukrainienne majeure prévue.

Le président américain Joe Biden a déclaré que la Russie avait subi plus de 100 000 victimes à Bakhmut, dont Zelensky a comparé la destruction à l’attaque à la bombe atomique américaine de la Seconde Guerre mondiale sur Hiroshima, au Japon.

« Je vais vous le dire ouvertement : les photographies d’Hiroshima en ruine me rappellent absolument Bakhmut et d’autres colonies similaires. Il ne reste plus rien de vivant, tous les bâtiments sont en ruine », a-t-il déclaré lors de sa participation à un sommet du Groupe des Sept dans la ville japonaise dimanche.

« Bakhmut n’a pas été capturé par la Fédération de Russie à ce jour. Il n’y a pas deux ou trois interprétations de cela », a-t-il déclaré aux journalistes.

Wagner est-il seul à Bakhmut ?

Poutine a félicité dimanche la force mercenaire de Wagner et les troupes russes pour avoir pris la ville, tandis que le fondateur de Wagner Yevgeny Prigozhin a minimisé le rôle de l’armée régulière russe et dans un message vocal sur Telegram, a déclaré : « pratiquement personne de l’armée n’a aidé nous. »

Prendre Bakhmut – auquel la Russie se réfère par son nom de l’ère soviétique d’Artyomovsk – représenterait la première grande victoire de Moscou dans le conflit en plus de 10 mois.

La bataille pour Bakhmut a montré une scission croissante entre Wagner, qui a recruté des milliers de condamnés dans les prisons russes, et l’armée russe régulière. Pendant deux semaines, Prigozhin a diffusé quotidiennement des messages vidéo et audio dénonçant le leadership militaire russe, souvent dans des diatribes chargées de jurons.

Moscou a longtemps affirmé que la capture de Bakhmut serait un tremplin vers une avancée plus profonde dans la région du Donbass qu’elle prétend avoir annexée à l’Ukraine. Il en a fait la cible principale d’une offensive massive qui n’a réussi à conquérir aucun terrain significatif ailleurs.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient également détruit un pont routier précédemment utilisé par les forces ukrainiennes pour renforcer Bakhmut ainsi qu’un entrepôt de munitions ukrainien.

Les dirigeants des démocraties les plus riches du monde ont déclaré au sommet du G7 qu’ils ne reculeraient pas devant le soutien à l’Ukraine.

Zelensky, qui a tenu une réunion privée avec Biden à Hiroshima, a déclaré qu’il était convaincu que Kiev recevrait des avions de chasse F-16 de l’Occident après des mois de lobbying pour les avions.

Kiev prépare sa contre-offensive, la prochaine phase majeure de la guerre après six mois de défense principalement contre la poussée hivernale de la Russie.

Biden a déclaré que les F-16 n’auraient pas aidé les forces ukrainiennes en ce qui concerne Bakhmut mais pourraient « faire une grande différence en termes de capacité à faire face à ce qui s’en vient ».