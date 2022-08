L’Ukraine veut que les donateurs donnent plus d’argent pour “arrêter la Russie”

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les nations occidentales jeudi à fournir plus d’argent pour aider l’armée ukrainienne à continuer à se battre près de 5 mois et demi après l’invasion de son voisin par la Russie.

“Plus tôt nous arrêterons la Russie, plus tôt nous pourrons nous sentir en sécurité”, a déclaré Zelenskyy en s’adressant aux dirigeants de la défense lors d’une conférence au Danemark visant à renforcer le financement des armes, la formation et le travail de déminage dans son pays.

“Nous avons besoin d’armements, de munitions pour notre défense”, a-t-il ajouté, s’exprimant via un lien en direct depuis l’Ukraine.

La conférence de Copenhague fait suite à une réunion d’avril sur une base aérienne américaine en Allemagne qui a établi le groupe de contact de défense ukrainien dirigé par les États-Unis, qui coordonne le soutien militaire international à l’Ukraine.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, qui a assisté à la conférence dans la capitale danoise, a déclaré aux journalistes que l’acquisition de plus d’avions de combat était la priorité du pays en ce moment.

« Dans la première étape, nous avons besoin de combattants. Après cela, déminage », a déclaré Reznikov.

Le Danemark co-organise la conférence d’une journée à Copenhague avec la Grande-Bretagne et l’Ukraine. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que l’objectif de l’événement était de garantir des “étapes concrètes”.

Avant le début de la conférence, le gouvernement danois a annoncé qu’il donnerait à l’Ukraine 820 millions de couronnes supplémentaires (113 millions de dollars), ce qui porterait la contribution totale du Danemark à l’effort de guerre à plus de 3 milliards de couronnes (413 millions de dollars).

Une partie de l’argent servirait à payer 130 soldats danois pour aider à former les forces ukrainiennes en Grande-Bretagne au cours des prochains mois.

“Nous ne vous laisserons pas tomber”, a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen en ouvrant la conférence.

La Kyiv School of Economics a publié mercredi un rapport évaluant le coût des dommages de guerre aux infrastructures ukrainiennes à plus de 110 milliards de dollars. Le rapport indique que 304 ponts et plus de 900 établissements de soins de santé ont été détruits ou endommagés.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press