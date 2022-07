L’Ukraine veut que JPMorgan, Citi et HSBC soient poursuivis pour crimes de guerre (assistant de Zelenskyy)

Ses commentaires répondaient à une Rapport FT la semaine dernière qui a déclaré que le gouvernement ukrainien avait écrit aux chefs des banques américaines et européennes – comme Jamie Dimon de JPMorgan et Noel Quinn de HSBC – les exhortant à couper les liens avec les groupes qui négocient le pétrole russe.

Ustenko a déclaré que Zelenskyy pense que ces banques devraient être tenues responsables de la prolongation du conflit et de la guerre contre l’Ukraine.

JPMorgan, HSBC et Citi n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur ces allégations.

Oleg Ustenko, conseiller économique de Zelenskyy, a déclaré que le gouvernement ukrainien pensait que des banques telles que JPMorgan, HSBC et Citi aidaient les efforts de guerre du Kremlin en Ukraine en finançant des sociétés qui négocient du pétrole avec la Russie.

Les principales banques américaines et européennes devraient être poursuivies pour “avoir commis des crimes de guerre” pour avoir financé le commerce avec le régime russe, selon un haut responsable du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Dans des lettres vues par le FT, Ustenko a écrit aux banquiers pour leur demander de suspendre le financement des entreprises qui négocient du pétrole russe et vendent des actions à Gazprom et Rosneft, deux des sociétés pétrolières et gazières russes soutenues par l’État.

Selon le FT, les lettres accusaient Citigroup et Crédit Agricole de “prolonger” la guerre en finançant les entreprises qui expédient du pétrole russe. Les lettres auraient également averti que les banques ne seraient pas autorisées à participer à la reconstruction de l’Ukraine une fois la guerre terminée.

CNBC n’a pas immédiatement reçu de réponse du Crédit Agricole lorsqu’il a été interrogé sur ces allégations.