Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, a déclaré que le sommet « doit se terminer » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg « debout l’un à côté de l’autre » et proclamant, selon les mots de Sak : « Aujourd’hui, nous avons atteint une décision historique. Aujourd’hui, nous avons invité l’Ukraine à rejoindre l’OTAN.

Avec le recul, de nombreux responsables et analystes affirment que cela a fait de ces pays une cible pour l’invasion russe – la Géorgie en 2008, l’Ukraine en 2014 et à nouveau l’année dernière – sans fournir les protections de la doctrine de défense collective de l’OTAN, dans laquelle une attaque contre un allié est considérée. une attaque contre tous.

Avec ou sans adhésion, les responsables ukrainiens recherchent des engagements de sécurité de la part des nations occidentales « sans délai et dès que possible », ce qui encouragerait potentiellement Moscou à retirer ses forces. De nombreux analystes affirment que le président russe Vladimir Poutine compte sur les partisans occidentaux de l’Ukraine pour s’épuiser et arrêter le flux coûteux d’armes et d’aide économique qu’ils envoient à Kiev.