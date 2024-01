Politique





Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mercredi que les négociateurs « travaillent avec acharnement pour approuver une nouvelle série d’aides à l’Ukraine » et le renforcement de la sécurité aux frontières – mais que certaines dispositions sont « toujours en suspens ».

“Une chose est sûre : nous allons continuer à y parvenir”, a déclaré Schumer (Démocrate de New York) lors d’un discours. « Si nous n’agissons pas, l’Ukraine tombera. … Et les Américains ordinaires en ressentiront l’impact, non pas dans des années mais dans des mois.

Le budget supplémentaire de 106 milliards de dollars pour la sécurité nationale proposé en octobre par le président Biden comprendrait également des fonds pour la sécurité américaine dans la région Indo-Pacifique, une assistance militaire à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas, ainsi qu’une aide humanitaire pour l’Ukraine, l’État juif et Gaza. Bande.

Il comprend 61,4 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine à l’approche du deuxième anniversaire de l’invasion russe, 14,3 milliards de dollars à Israël, 13,6 milliards de dollars pour renforcer le contrôle des frontières et 10 milliards de dollars d’aide humanitaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré en décembre au président de la Chambre des représentants Mike Johnson (R-La.) que son pays n’avait pas cruellement besoin d’aide avant février – contredisant les déclarations de la Maison Blanche selon lesquelles les fonds se tariraient d’ici la fin 2023.

Le Pentagone a alloué 250 millions de dollars supplémentaires pour aider Kiev à réapprovisionner ses munitions d’artillerie, ses missiles anti-aériens et d’autres armes le 27 décembre, mais Schumer a souligné mercredi que le président russe Vladimir Poutine « se réjouissait » du blocage de l’aide supplémentaire alors que Moscou réapprovisionnait ses propres munitions en munitions. l’aide de la Corée du Nord.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell (R-Ky.), s’est uni aux côtés de Schumer pour appeler au financement de l’effort de guerre de l’Ukraine contre la Russie – malgré l’opposition des républicains de droite qui veulent d’abord sécuriser la frontière.

“Il n’a jamais été question de charité”, a déclaré McConnell à ses collègues mercredi matin. « Il ne s’agit pas de signaux de vertu ou de principes abstraits des relations internationales. Il s’agit d’intérêts américains froids et durs.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, s’est tenu aux côtés de Schumer dans les appels au financement de l’effort de guerre de l’Ukraine contre la Russie – malgré l’opposition des républicains de droite. Rod Lamkey – CNP / MÉGA

“Il est dans l’intérêt direct des États-Unis que les autoritaires ne se sentent pas libres de redessiner les cartes par la force”, a-t-il ajouté, soulignant que la campagne de réélection de Poutine porte le slogan “Les frontières de la Russie ne s’arrêtent nulle part”.

Les conservateurs ont exprimé leur scepticisme à l’égard du projet de loi, craignant que les dirigeants ne les poussent à voter précipitamment avant de débattre de ce qui pourrait être la plus grande refonte législative de la politique d’immigration depuis 1986.

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, six sénateurs républicains ont appelé leurs collègues à les aider à bloquer le projet de loi et ont critiqué leurs dirigeants pour les avoir exclus des négociations.

« Sans consulter la conférence, il nous a enlevé l’essentiel de notre influence en disant que nous ne demanderions même pas de lier le financement de l’Ukraine à la sécurisation de la frontière », a déclaré le sénateur Rick Scott (Républicain de Floride) à propos de McConnell.

Le sénateur James Lankford (R-Okla.), qui a dirigé les négociations avec les sénateurs Chris Murphy (D-Conn.) et Kyrsten Sinema (I-Arizona) sur le projet de loi, a déclaré mardi aux journalistes que le texte intégral du projet de loi pourrait sortira cette semaine. REUTERS

« Nous ne voulons pas de drogue ; Nous ne voulons pas de criminels ; Nous ne voulons pas de terroristes ; Nous ne voulons pas de trafiquants d’êtres humains », a ajouté Scott. « Lorsque le président Trump était président, la frontière était sécurisée. Il ne s’agit donc pas de lois.

Beaucoup de leurs critiques portaient sur une version divulguée du projet de loi sur les frontières, qui comprenait une disposition autorisant jusqu’à 5 000 migrants par jour à entrer aux États-Unis, ainsi que des fonds proposés pour des villes sanctuaires telles que New York.

Le sénateur Ron Johnson (Républicain du Wisconsin) a comparé les négociations à une machine de type « Rube Goldberg », rendant complexe le simple problème de l’augmentation des passages de migrants, et a souligné que le secrétaire à la Sécurité intérieure d’Obama, Jeh Johnson, avait déclaré que seulement 1 000 migrants par jour « submerger le système ».

Aucun n’a encore été en mesure d’examiner le projet de loi, mais Scott a averti que la codification de tout aspect de la politique d’immigration actuelle de Biden pourrait « rendre plus difficile » la fermeture des frontières pour le prochain président républicain.

Indépendamment de leurs votes, Scott a ajouté que le projet de loi était très probablement « mort dès son arrivée à la Chambre ».

«Le seul but de cette initiative est d’obtenir une couverture politique des démocrates pour dire: ‘Mon Dieu, nous voulons sécuriser la frontière.’ Mais ces satanés républicains de la Chambre ne nous ont pas laissé faire », a ajouté le sénateur Ted Cruz (R-Texas).

« C’est un bon sujet de discussion. C’est complètement idiot. Mais c’est un bon sujet de discussion. Ce projet de loi représente le leadership républicain du Sénat menant une guerre contre le leadership républicain de la Chambre.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont appréhendé plus de 8,5 millions de migrants depuis janvier 2021, dont 7 millions à la frontière sud. Au moins 1,5 million de migrants supplémentaires ont complètement échappé à toute détection.

Environ 85 % de ces demandeurs d’asile sont ensuite libérés aux États-Unis, aurait admis le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, alors qu’il risque une éventuelle mise en accusation par la Chambre des représentants pour sa prétendue mauvaise gestion de la crise.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont appréhendé plus de 8,5 millions de migrants depuis janvier 2021, dont 7 millions à la frontière sud. REUTERS

“Le seul langage que j’ai vu passer, en termes de demande supplémentaire, était que la Maison Blanche demandait la possibilité de” reprogrammer “”, a déclaré le sénateur Bill Hagerty (R-Tenn.) a déclaré à Fox Business mercredi.

“C’est le langage de Washington pour bouleverser tout le budget de [Immigration and Customs Enforcement], pour transformer l’ICE d’un organisme chargé de l’application des lois en une agence de réinstallation », a-t-il ajouté. « Ils ne sont vraiment pas sérieux ; C’est pathétique.”

Le sénateur James Lankford (R-Okla.), qui a dirigé les négociations avec les sénateurs Chris Murphy (D-Conn.) et Kyrsten Sinema (I-Arizona), a déclaré mardi aux journalistes que le texte intégral du projet de loi pourrait être publié ce semaine.

Un vote pourrait alors avoir lieu d’ici quelques jours, avec 60 sénateurs nécessaires pour faire avancer le projet de loi.

Dans une déclaration mardi, le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré que Biden et la vice-présidente Kamala Harris « ne peuvent pas faire confiance à la résolution de la catastrophe qu’ils ont eux-mêmes créée ». PA

Schumer et la Maison Blanche ont accusé à la fois les sénateurs républicains radicaux et Johnson d’avoir stoppé ses progrès, alors que le président de la Chambre fait face à une pression intense de la part du flanc droit de son caucus.

“Les deux parties doivent accepter qu’elles n’obtiendront pas tout ce qu’elles veulent”, a prévenu Schumer. « Cela signifie que les demandes maximalistes, les tactiques d’obstruction et les tentatives visant à saboter les négociations avant même qu’elles ne soient terminées doivent être évitées par les membres de cet organisme. »

Dans une déclaration de mardi, Johnson a déclaré que Biden et la vice-présidente Kamala Harris « ne peuvent pas faire confiance à la résolution de la catastrophe qu’ils ont eux-mêmes créée ».

“Le vice-président Harris a eu trois ans pour sécuriser la frontière et arrêter le flux ouvert d’immigrants clandestins dans notre pays”, a-t-il déclaré en réponse à une récente interview de CNN de Harris.

« Pourtant, interrogée sur ses solutions, elle a recommandé que le Congrès accorde une amnistie massive et dépense l’argent des contribuables pour traiter – et non arrêter – davantage de clandestins. Sa « solution » est de dépenser des milliards de dollars supplémentaires des contribuables et d’encourager l’anarchie et le chaos », a ajouté Johnson.

« Leur idée est d’attirer des millions d’extraterrestres supplémentaires, de causer encore plus de souffrance et de compromettre davantage la sécurité nationale et économique de l’Amérique. »











