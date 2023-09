L’Ukraine va se doter de missiles américains ATACMS à longue portée, rapportent les médias américains | Guerre Russie-Ukraine

Le président américain Joe Biden a informé son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy que Washington fournirait à Kiev des missiles à longue portée ATACMS, a rapporté la chaîne de télévision américaine NBC News.

L’Ukraine a demandé à plusieurs reprises à l’administration Biden des systèmes de missiles tactiques militaires à longue portée (ATACMS) pour l’aider à frapper les lignes de ravitaillement, les bases aériennes et les réseaux ferroviaires situés loin derrière les lignes de front russes dans les régions occupées d’Ukraine.

Mais la Maison Blanche n’a pas annoncé sa décision de fournir à l’Ukraine le système ATACMS et les missiles n’ont pas été publiquement discutés lors de la visite de Zelensky à Washington jeudi pour des entretiens avec Biden, alors même que les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d’aide militaire de 325 millions de dollars pour Kiev. .

La Maison Blanche et le Pentagone ont refusé vendredi de commenter le rapport de NBC.

Le Pentagone a également refusé de dire si une promesse d’ATACMS avait été faite à Zelensky lors de ses réunions de jeudi au ministère de la Défense, déclarant : « En ce qui concerne l’ATACMS, nous n’avons rien à annoncer. »

Aucune date de livraison de l’ATACMS n’a été révélée, selon NBC.

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti plus tôt ce mois-ci que la fourniture de missiles à longue portée à Kiev franchirait une « ligne rouge » et que les États-Unis seraient considérés comme « une partie au conflit » en Ukraine s’ils fournissaient de telles armes.

Zelensky n’a pas répondu directement lorsqu’on l’a interrogé sur les rapports NBC sur l’ATACMS, mais il a noté que les États-Unis étaient le plus grand fournisseur d’armes de l’Ukraine.

« Nous discutons de tous les différents types d’armes – les armes à longue portée et l’artillerie, les obus d’artillerie de calibre 155 mm, puis les systèmes de défense aérienne », a déclaré Zelenskyy, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.

« Nous avons une discussion approfondie et [we] travailler avec les États-Unis à différents niveaux », a-t-il déclaré.

Le Washington Post a également rapporté que les États-Unis prévoyaient de fournir à l’Ukraine une version de l’ATACMS qui serait armée de bombes à fragmentation plutôt que d’une seule ogive, citant plusieurs sources anonymes familières avec les délibérations, et qui pourrait voler jusqu’à 306 km (190 milles). ).

L’ATACMS est conçu pour « une attaque en profondeur des forces ennemies de deuxième échelon », indique un site Internet de l’armée américaine, et pourrait être utilisé pour attaquer des centres de commandement et de contrôle, des défenses aériennes et des sites logistiques bien derrière la ligne de front.