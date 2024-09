Le chef de la diplomatie américaine a répété les arguments de Washington lors de sa visite à Kiev

Washington souhaite voir Kiev gagner le conflit contre Moscou et rejoindre l’OTAN, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Blinken se rend à Kiev avec son homologue britannique David Lammy pour réitérer le soutien anglo-américain au gouvernement de Vladimir Zelensky.

« Lors du sommet de juillet, nous avons déclaré que le chemin de l’Ukraine vers l’adhésion à l’OTAN était irréversible », Blinken a déclaré mercredi, rappelant à ses hôtes que le bloc dirigé par les États-Unis a « a créé un commandement dédié au soutien de l’adhésion de l’Ukraine. »

Blinken a déjà plaidé en faveur de l’adhésion de Kiev à l’OTAN. Cependant, le bloc a officiellement déclaré, à Washington cet été et l’année dernière en Lituanie, que cela ne pouvait se produire que « lorsque les alliés sont d’accord et que les conditions sont remplies. »

La Hongrie et la Slovaquie ont déjà déclaré qu’elles ne consentiraient à aucun accord, quelles que soient les circonstances, car l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN signifierait une guerre avec la Russie.

Lors du même discours à Kiev, Blinken a brossé un tableau rose de l’industrie militaire ukrainienne, affirmant qu’elle avait été multipliée par six au cours de l’année dernière.

« Dans les années à venir, cela va donner à l’Ukraine l’une des industries de défense les plus avancées au monde, et elle sera en mesure de l’introduire sur le marché mondial et de prendre des parts de marché à d’autres pays comme la Russie, et également d’approvisionner les alliés de l’OTAN », il a ajouté.















Kiev dépend actuellement entièrement de l’Occident pour ses armes, son équipement, ses munitions et même pour les injections de liquidités nécessaires au maintien de son gouvernement. L’Ukraine est également confrontée à des pénuries d’électricité généralisées, les frappes de missiles russes ayant dégradé sa capacité de production d’électricité. Blinken lui-même a annoncé mercredi que les États-Unis allaient envoyer 325 millions de dollars pour aider à réparer le réseau électrique ukrainien et fournir des générateurs de secours pour les infrastructures critiques.

290 millions de dollars supplémentaires ont été réservés pour « Des programmes de nourriture, d’eau, d’abris, de soins de santé et d’éducation pour les Ukrainiens » tant dans le pays qu’à l’étranger, les 102 millions de dollars restants étant destinés à l’élimination des mines terrestres.

« L’essentiel est le suivant : nous voulons que l’Ukraine gagne. » Blinken a fait cette déclaration à un autre moment de sa visite, selon AP.

C’est ce que les responsables occidentaux avaient déjà affirmé auparavant, comme condition préalable à l’adhésion de Kiev à l’OTAN. Cela signifie en réalité que l’Ukraine ne rejoindra jamais le bloc, a déclaré en juin le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

Annonce de l’OTAN en 2008 sur l’éventuelle adhésion de l’Ukraine « est devenu le déclencheur d’une grande partie de la crise que nous observons aujourd’hui », Ryabkov a déclaré à l’époque. « Si les membres de l’OTAN sont prêts à retomber dans le même piège et que l’histoire ne leur apprend rien, ils seront à nouveau frappés et leurs blessures s’aggraveront », il a ajouté.