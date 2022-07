L’Ukraine va porter plainte pour crime de guerre contre les banques occidentales — RT World News

Kiev ciblera les dirigeants de JP Morgan Chase, Citi et HSBC, selon le conseiller économique de Zelensky

Les dirigeants de banques occidentales telles que JPMorgan Chase, Citigroup et HSBC commettent des crimes de guerre en continuant à financer indirectement l’Etat russe, a déclaré mardi un conseiller économique du président ukrainien Vladimir Zelensky, Oleg Ustenko.

Dans une interview avec CNBC, Ustenko a annoncé que Kiev continue de collecter des données sur les banques qui, selon elle, financent les négociants en pétrole russe, et prévoit de transmettre ses plaintes à la Cour pénale internationale (CPI).

“Il ne fait aucun doute que la Russie commet des crimes de guerre en Ukraine, contre les Ukrainiens”, Ustenko a déclaré au point de vente. « Dans notre logique, tous ceux qui financent ces criminels de guerre qui font ces choses terribles en Ukraine commettent également des crimes de guerre », a-t-il ajouté, notant que Kiev ne poursuivra pas les banques elles-mêmes, mais leurs dirigeants et managers.

Ustenko avait précédemment appelé les patrons de plusieurs grandes banques occidentales à rompre les liens avec les sociétés qui négocient le pétrole russe et à vendre toutes leurs actions dans les sociétés pétrolières et gazières russes, telles que Rosneft et Gazprom.

Dans des lettres vues par le Financial Times, qui ont été envoyées aux PDG de JPMorgan, HSBC, Citi et Crédit Agricole au début du mois, Ustenko a accusé ces banques de “prolonger” le conflit ukrainien et les a avertis qu’ils seraient empêchés de participer à la reconstruction de l’Ukraine.

Le conseiller économique aurait souligné, entre autres, que les sociétés de gestion d’actifs de HSBC et du Crédit Agricole détenaient toujours des parts dans Gazprom et Rosneft, tandis que Citigroup fournirait des facilités de crédit à un autre géant russe du pétrole et du gaz, Lukoil, ainsi qu’à Vitol, un néerlandais compagnie d’énergie qui fait le commerce du pétrole russe.















JPMorgan Chase est une autre banque mondiale qui accorde des lignes de crédit au trader néerlandais, aurait affirmé Ustenko. En plus de cela, Kiev estime que le prêteur détient toujours des participations dans la plus grande banque publique majoritaire de Russie, Sberbank, ainsi que dans Gazprom et Rosneft, qui ont tous été décrits dans la lettre comme certains des actifs économiques les plus précieux du Kremlin.

Ustenko a déclaré à FT que le ministère ukrainien de la Justice avait l’intention de poursuivre ces banques devant la CPI, qui ne peut ni enquêter ni poursuivre des gouvernements ou des entreprises, mais peut cibler des individus de ces organisations.

Bien que toutes les banques n’aient pas encore répondu à la menace d’Ustenko, Citi a déclaré au Financial Times qu’elle avait réduit ses activités en Russie, tandis que JPMorgan a indiqué à Business Insider qu’elle avait aidé à mettre en œuvre des sanctions contre la Russie.