L’Australie a annoncé qu’elle ferait don de la plupart de ses chars M1 Abrams retirés de la service à l’Ukraine, après que Kiev ait mendié pendant des mois tout le matériel que Canberra pourrait épargner.

Les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine 31 Abrams à la mi-2023. Jusqu’à présent, plus de la moitié auraient été détruites lors des combats, tandis qu’au moins une a été capturée et exposée à Moscou.

Le ministre australien de l’Industrie de la défense, Pat Conroy, a annoncé mercredi la décision à Londres, affirmant que son pays « déterminé à soutenir l’Ukraine, à mettre fin au conflit selon ses conditions ».

Kiev recevra 49 chars sur les 59 que Canberra a retirés en juillet. Les anciens modèles M1A1 sont censés être remplacés par 120 modèles M1A2 plus récents, dans le cadre d’un contrat que l’Australie a finalisé avec les États-Unis en janvier 2022.

L’ambassadeur d’Ukraine en Australie, Vasily Myroshnychenko, réclame ces chars depuis l’annonce de leur retraite. Auparavant, l’Australie avait choisi de mettre à la ferraille sa flotte d’hélicoptères polyvalents Taipan plutôt que d’en faire don à Kiev, tout en vendant aux enchères des véhicules de patrouille à long rayon d’action et des bateaux à la retraite.

Le général à la retraite Peter Leahy, qui a été chef de l’armée australienne de 2002 à 2008 et a supervisé l’introduction des Abrams, a déclaré le mois dernier au Sydney Morning Herald qu’il était perplexe quant à la raison pour laquelle les chars n’étaient pas envoyés en Ukraine.

« Bien que nous les retirons, ce sont des chars très compétents, ils doivent être bien entretenus, des pièces de rechange sont disponibles et les Ukrainiens sont très désireux de les obtenir », a-t-il ajouté. dit-il à l’époque.















Selon le Herald, les chars n’ont jamais été utilisés au combat, mais ils sont « approchant de la fin de leur vie professionnelle. » Une partie du matériel donné devra être réparée avant d’être expédiée en Ukraine, tandis que d’autres seront cannibalisées pour des pièces de rechange.

Kiev avait réclamé des chars de fabrication occidentale avant l’échec de l’offensive du printemps 2023. Washington s’est engagé à livrer les modèles Abrams plus anciens et dépouillés afin de faire pression sur Berlin pour qu’il envoie davantage de Léopards de fabrication allemande, tandis que le Royaume-Uni en envoyait davantage. une douzaine de véhicules Challenger 2.

Loin d’être celui espéré « changeur de jeu » cependant, les chars occidentaux se sont révélés vulnérables aux drones et aux obus d’artillerie guidée. Les véhicules endommagés qui ont pu être récupérés ont dû être envoyés en Pologne pour réparation, un processus qui a pris des semaines.

La Russie a averti à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés que leurs livraisons d’armes à l’Ukraine ne feraient que prolonger les combats sans en affecter l’issue, et risquaient également une confrontation directe. L’Occident a insisté sur le fait que le fait de fournir à Kiev des centaines de milliards de dollars en armes, munitions, équipements et espèces ne fait pas de lui une partie au conflit.