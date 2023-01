L’Ukraine va investir 550 millions de dollars dans des drones, selon le ministre de la Défense

L’armée ukrainienne prévoit d’investir près de 550 millions de dollars dans des drones alors que le pays réfléchit à ses prochaines actions dans sa lutte en cours contre la Russie, selon un rapport de lundi.

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que l’Ukraine augmentait cette année l’achat de véhicules aériens sans pilote (UAV), ou drones, à des fins de reconnaissance et d’assaut et prévoyait d’allouer environ 547,05 millions de dollars à ce segment.

Au cours des 11 mois de combats, l’Ukraine a reçu d’importants approvisionnements en drones de ses partenaires, notamment des Bayraktar TB2 équipés de missiles de Turquie et un drone de reconnaissance Black Hornet de Norvège.

Aujourd’hui, Kyiv cherche à stimuler la production nationale pour construire ce que certains responsables ont qualifié d'”armée de drones”. Reuters a rapporté.

L’AUSTRALIE ET ​​LA FRANCE ANNONCENT DES PLANS D’ENVOYER CONJOINTEMENT PLUSIEURS MILLE OBUS D’ARTILLERIE EN UKRAINE

“L’indépendance du complexe militaro-industriel est l’un des facteurs de la capacité de défense du pays”, a écrit Reznikov sur Facebook.

L’armée ukrainienne a déclaré la semaine dernière qu’elle commencerait à créer des compagnies de drones d’assaut au sein de ses forces armées. Reznikov a déclaré que le ministère de la Défense avait reçu des demandes proposant 75 drones différents de fabrication ukrainienne.

“Après des consultations avec l’état-major général des forces armées, après des tests, le ministère de la Dense a déjà conclu 16 contrats d’État avec des fabricants ukrainiens de drones”, a déclaré Reznikov.

La mise à jour de Reznikov intervient après que Kyiv a remporté la semaine dernière des promesses de chars des États-Unis et d’Allemagne.

BORIS JOHNSON DIT QUE POUTINE A MENACÉ DE LE « BLESSER » AVEC UNE GRÈVE DE MISSILE APRÈS UNE VISITE EN UKRAINE

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a fait allusion lundi à la perspective d’autres engagements à venir, affirmant que “toute activité visant à renforcer les pouvoirs de défense de l’Ukraine est en consultation avec nos partenaires de l’OTAN”.

Les analystes militaires affirment que davantage d’aide est cruciale si l’Ukraine veut bloquer une offensive russe prévue au printemps et lancer ses propres efforts pour repousser les forces russes.

“Le schéma d’acheminement de l’aide occidentale a puissamment façonné le schéma de ce conflit”, a déclaré dimanche soir l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il était crucial de maintenir le rythme du soutien des alliés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La rapidité d’approvisionnement a été, et sera, l’un des facteurs clés de cette guerre. La Russie espère faire durer la guerre, épuiser nos forces. Nous devons donc faire du temps notre arme”, a-t-il déclaré dimanche dans son journal du soir. adresse vidéo. “Nous devons accélérer les événements, accélérer l’approvisionnement et l’ouverture de nouvelles options d’armement nécessaires pour l’Ukraine.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.