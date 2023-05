Un avion à réaction RUSSE et d’autres avions abattus sur leur propre sol auraient été touchés par le puissant système de missiles Patriot de l’Ukraine.

L’armée de l’air de Poutine aurait connu l’une de ses pires journées depuis le début de la guerre alors que l’Ukraine semblait intensifier son offensive.

L’avion de Poutine aurait été anéanti par l’Ukraine sur son propre sol 1 crédit : East2West

L’un des hélicoptères Mi-8 fonce vers le sol après avoir été abattu dans le ciel 1 crédit : East2West

Le système Patriot fabriqué aux États-Unis est le seul système de missile capable de tirer à ce jour Crédit : AFP

L’épave flamboyante jonchait la région de Briansk 1 crédit : East2West

Les jets auraient été en route pour bombarder la région de Tchernihiv en Ukraine Crédit : AP

Deux jets, un Su-34 et un Su-35, et deux hélicoptères militaires Mi-8 ont été abattus du ciel au-dessus de la région de Bryansk la semaine dernière.

Des images partagées en ligne montraient les avions militaires et les hélicoptères en train de plonger avant de s’écraser au sol dans un enfer.

La ville où les deux premiers avions se sont écrasés se situe dans la région sud-est de Bryansk, à environ 25 miles de la frontière ukrainienne.

Un autre hélicoptère Mi-8 ainsi qu’un chasseur monoplace Su-35 sont également tombés, ailleurs dans la région.

Puis, à peine deux heures plus tard, des images montraient le Su-34 tombant du ciel et son épave brûlée au sol.

Jusqu’à 11 aviateurs russes auraient péri, mais leurs funérailles auraient été classifiées par les autorités pour sauver la face.

Des rapports contradictoires ont émergé à la suite des accidents, les médias russes affirmant que l’avion avait été abattu par un tir ami lorsque les systèmes de reconnaissance de cible avaient mal fonctionné.

Les rapports ukrainiens ont également fermement nié que ses forces étaient responsables, alléguant qu’elles avaient été touchées par les propres défenses aériennes de la Russie.

Mais il a maintenant été allégué que Kiev avait mené les attaques en utilisant son système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine.

La nation déchirée par la guerre aurait ciblé les avions de Poutine alors qu’ils soupçonnaient qu’ils se préparaient à lancer des missiles sur des cibles ukrainiennes.

Le journal russe Kommersant a déclaré que l’avion devait « effectuer une frappe de bombardement de missiles sur des cibles dans la région de Tchernihiv en Ukraine ».

Selon CNN, la publication a déclaré que les hélicoptères avaient été envoyés « pour les soutenir, y compris pour récupérer les équipages Su s’ils étaient abattus par le feu ennemi ».

Il a également été suggéré que l’un des hélicoptères ait été équipé d’un équipement de brouillage avancé.

Le Patriot – qui signifie Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target – dispose d’un radar puissant, d’une station de contrôle, d’un groupe électrogène, de stations de lancement et d’autres véhicules de soutien.

Et surtout, on pense qu’il s’agit du seul système de missile capable de tirer jusqu’à Bryansk.

Certains experts ont suggéré que l’Ukraine aurait pu pousser ses défenses aériennes vers la frontière en représailles à la Russie en utilisant davantage de « munitions planantes » qui peuvent être tirées à distance.

Le Patriot s’est avéré un élément essentiel de l’équipement des combattants ukrainiens pour intercepter les missiles et abattre les drones « kamikazes » russes.

Cela coûte 1,1 milliard de dollars – 400 millions de dollars pour le système et 690 millions de dollars pour les missiles dans une batterie – mais cela a donné à l’Ukraine un avantage inestimable pour se défendre contre les attaques aériennes.

Chaque missile tiré coûte environ 4 millions de dollars – ce qui signifie que si l’Ukraine était à l’origine des incidents, cela aurait coûté cher.

Les États-Unis ont confirmé que la batterie de défense aérienne avait été endommagée après que la Russie a lancé mardi un bombardement « sans pitié » sur Kiev.

Mais le Patriot, qui a été livré en Ukraine le mois dernier, est maintenant de nouveau opérationnel après des réparations mineures.

La nation a affirmé avoir réussi à abattre les six missiles Kinzhal « imparables » de Poutine pendant les frappes.

Le Patriot était encore en service au moment où les avions à réaction et les hélicoptères ont été abattus.

Les habitants qui ont été témoins des accidents et les Russes pro-guerre ont insisté sur le fait que ce sont des frappes ukrainiennes spectaculaires qui ont abattu l’avion.

Il y avait également des spéculations selon lesquelles l’Ukraine aurait pu utiliser des missiles air-air américains de moyenne portée AIM-120 pour le blitz.

Un message sur la chaîne Rybar Telegram disait : « Les missiles ont été lancés pratiquement horizontalement », a déclaré la chaîne Rybar.

« Cette version est étayée par le fait que les MiG polonais transférés aux Forces armées ukrainiennes ont été mis à niveau. »

Le secret entoure toute fourniture de missiles AIM-120 par les États-Unis.

Un autre message de Telegram a allégué que les Ukrainiens « lançaient des roquettes depuis la région de Tchernihiv, venant presque jusqu’à la frontière ».

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire sur l’incident.

L’année dernière, Vladimir Poutine a été humilié lorsque ses troupes ont abattu l’un de leurs propres avions de combat de 34 millions de dollars.

On prétend que l’Ukraine aurait pu avoir des renseignements sur la route de l’avion 1 crédit : East2West

On pense que jusqu’à 11 aviateurs russes ont été tués dans les accidents Crédit : Reuters