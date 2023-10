L’Ukraine utilise des missiles américains secrètement expédiés pour lancer une frappe surprise

La reconnaissance du fait que les ATACMS sont entre les mains des Ukrainiens et sont déjà utilisés intervient après des mois de secret autour de la décision de Biden d’envoyer des armes à plus longue portée. Ukraine annoncé mardi que ses forces avaient détruit neuf hélicoptères russes, ainsi que d’autres équipements militaires, lors d’une attaque contre les villes de Berdiansk et de Luhansk, dans l’est de l’Ukraine occupée par la Russie.

Forces spéciales ukrainiennes mardi matin a frappé deux aérodromes militaires russesaffirmant avoir détruit avec succès neuf hélicoptères militaires russes, un système de missiles anti-aériens et un entrepôt de munitions.

Les attaques ont eu lieu à Berdiansk occupée, une ville du sud de la région de Zaporizhzhia ; et sur un aérodrome de Luhansk, une ville occupée de l’est de l’Ukraine.

Les forces spéciales ont également réussi à endommager les pistes d’atterrissage des aérodromes, a indiqué l’Ukraine, dans le cadre de ce qu’elle a appelé « l’opération Dragonfly ».

«Le dépôt de munitions de Berdiansk a explosé jusqu’à 4 heures du matin. La détonation à Louhansk s’est poursuivie jusqu’à 11 heures du matin. Les pertes en effectifs ennemis se chiffrent en dizaines de morts et de blessés. Les corps sont toujours en train d’être extraits des décombres », ont indiqué les forces d’opérations spéciales ukrainiennes dans un communiqué.

Biden a relayé sa décision d’envoyer les missiles lors d’une réunion à la Maison Blanche le 21 septembre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Biden a déclaré que l’Ukraine obtiendrait une version de l’ATACMS, sinon la variante à longue portée que Kiev recherchait depuis si longtemps, mais il n’était pas clair quand, exactement, les armes seraient entre les mains des Ukrainiens.

Cette décision intervient également alors que l’administration s’inquiète de plus en plus du renforcement par la Russie de troupes et d’équipements en vue d’une offensive d’automne, dans le cadre de ce qui pourrait être le plus grand mouvement russe depuis des mois.

Les forces russes ont lancé une série d’attaques pour la plupart infructueuses contre les positions ukrainiennes à Avdiivka, dans la région orientale de Donetsk, la semaine dernière, mais ont été repoussées avec d’importantes pertes. Les Russes ont recouru aux tactiques relativement grossières de leurs premiers assauts en février 2022, a reconnu l’une des sources, lançant des forces légèrement équipées contre les lignes ukrainiennes lors d’attaques qui ont été repoussées par les défenseurs ukrainiens.

D’autres attaques le long des centaines de kilomètres des lignes de front ukrainiennes sont attendues dans les semaines à venir, ce qui rend essentiel que l’Ukraine dispose d’ATACMS à plus longue portée pour frapper les aérodromes et les dépôts de munitions afin d’émousser tout avantage logistique russe.

Cette nouvelle pourrait mettre fin à plus d’un an de critiques de la part des partisans de l’Ukraine, qui affirmaient que les États-Unis auraient dû livrer l’ATACMS à l’Ukraine bien plus tôt. Kiev souhaitait que les missiles attaquent plus efficacement les cibles russes en Ukraine et a lancé une campagne d’influence pour faire pression sur l’administration afin qu’elle les lui remette.

Lara Seligman, Paul McLeary et Alexander Ward ont rapporté de Washington. Veronika Melkozerova a rapporté de Kyiv.