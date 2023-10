L’Ukraine utilise des missiles à longue portée ATACMS, selon Zelensky | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a confirmé que Kiev avait utilisé des missiles ATACMS à longue portée fournis par les États-Unis sur le champ de bataille contre les forces russes.

« Aujourd’hui, un merci spécial aux États-Unis. Nos accords avec le président Biden sont mis en œuvre. Très précisément, l’ATACMS a fait ses preuves », a déclaré Zelensky mardi dans son discours du soir.

Ces commentaires interviennent après que l’armée de Kiev a déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé des aérodromes dans le territoire sous contrôle russe dans l’est et le sud de l’Ukraine, détruisant des hélicoptères, détruisant un lanceur de missiles de défense aérienne et endommageant des pistes.

L’Ukraine a déclaré avoir mené dans la nuit des « frappes bien ciblées sur des aérodromes ennemis » près de la ville orientale de Luhansk et de la ville méridionale de Berdiansk, mais a donné peu de détails.

Les forces d’opérations spéciales du pays ont déclaré que neuf hélicoptères, un lanceur de missiles de défense aérienne et d’autres équipements avaient été détruits, que des pistes avaient été touchées et que de lourdes pertes avaient été infligées aux forces russes.

Le ministère russe de la Défense n’a pas mentionné ces attaques. Vladimir Rogov, un responsable russe installé dans la région de Zaporizhia en partie contrôlée par Moscou, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram que les défenses aériennes russes avaient veillé à l’échec de l’attaque sur l’aérodrome de Berdiansk.

Un député ukrainien a déclaré que les missiles ATACMS fournis par les États-Unis avaient été utilisés lors de l’attaque sur l’aérodrome de Berdiansk.

Depuis des mois, l’Ukraine pousse les États-Unis à lui fournir des ATACMS alors qu’ils cherchent à expulser les forces russes de son territoire.

Les États-Unis avaient jusqu’à présent hésité à fournir des missiles à longue portée à l’Ukraine, craignant que leur utilisation ne risque d’entraîner une escalade du conflit.

ATACMS est déjà avec nous. Ils ont touché l’aérodrome de Berdiansk avec du matériel ennemi. Merci à nos partenaires ! Et les Russes publient déjà des photos 😀 pic.twitter.com/6SVwPPhHz9 – Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) 17 octobre 2023

Plusieurs médias américains ont rapporté que l’ATACMS avait été envoyé et déployé par l’Ukraine. Politico a rapporté que Washington les avait « secrètement expédiés » au cours des dernières semaines.

Washington avait auparavant hésité à envoyer des missiles à longue portée en Ukraine, en partie parce qu’ils craignaient qu’ils ne permettent des frappes ukrainiennes sur le territoire russe. La Russie elle-même avait mis en garde contre l’envoi de missiles à plus longue portée, le ministère russe des Affaires étrangères les qualifiant de « ligne rouge » qui ferait des États-Unis « partie au conflit » en septembre 2022.

Kiev, pour sa part, a insisté sur le fait que l’ATACMS pourrait jouer un rôle essentiel dans ses efforts visant à perturber les lignes d’approvisionnement, les bases aériennes et les réseaux ferroviaires russes sur le territoire ukrainien occupé.

Le revirement apparent de l’administration Biden signale le maintien du soutien américain alors que l’Ukraine lutte pour progresser dans la contre-offensive lancée en juin. La contre-offensive n’a réalisé que des progrès progressifs grâce aux vastes champs de mines russes et aux positions russes fortement retranchées, et Kiev affirme que Moscou attaque dans certaines zones avant le deuxième hiver depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

L’armée ukrainienne a déclaré mardi que la Russie espérait avancer le plus loin possible vers la ville de Koupiansk, dans le nord-est de l’Ukraine, avant l’hiver, et que les combats se poursuivaient autour de la ville d’Avdiivka, sur le front oriental.

Kiev affirme que ses forces tiennent bon, notamment autour d’Avdiivka et de Koupiansk.