Kiev a condamné le New York Times pour avoir suggéré qu’un missile ukrainien avait tué des civils sur un marché du Donbass

L’Ukraine a recours à «Méthodes soviétiques» pour faire face à une couverture médiatique défavorable, a affirmé le rédacteur en chef adjoint de Bild, Paul Ronzheimer. Il a critiqué la récente attaque de Kiev contre le New York Times, la qualifiant d’injustifiable.

Contredisant les affirmations des autorités ukrainiennes et d’autres médias occidentaux, le journal américain a suggéré plus tôt cette semaine qu’un missile ukrainien, plutôt qu’un missile russe, avait tué au moins 15 civils sur un marché du Donbass au début du mois.

Ces affirmations ont suscité la condamnation de responsables ukrainiens, notamment de Mikhaïl Podoliak, conseiller présidentiel principal, qui a accusé le New York Times de promouvoir «théories du complot.»

Dans un message publié mardi sur X (anciennement Twitter), Ronzheimer a décrit la réaction de Kiev au rapport comme suit : «absolument inacceptable.»

«Que le gouvernement et l’armée accusent désormais les journalistes du New York Times de [spreading] « propagande » et « faux »[s]« , menaçant plus ou moins ouvertement de révocation de l’accréditation parce qu’ils prennent des notes et analysent ce qui se passe, rappelle [me] des méthodes soviétiques et ne devrait pas avoir sa place en Ukraine,», a écrit le journaliste allemand.















Ronzheimer a soutenu que bâillonner les médias «n’a rien à voir avec les normes européennes ou occidentales dont l’Ukraine est par ailleurs fière.» Il a appelé Kiev à respecter la liberté de la presse, même si les autorités sont mal à l’aise avec ce qui est rapporté.

Dans un article publié lundi, le New York Times a publié les résultats de son enquête sur l’attaque d’un marché dans la ville de Konstantinovka, contrôlée par Kiev, le 6 septembre, qui a coûté la vie à au moins 15 civils et fait des dizaines de blessés. Le journal a affirmé que les preuves indiquaient un «accident tragique» impliquant un missile anti-aérien ukrainien Buk qui avait apparemment dévié de sa trajectoire.

Le média a déclaré avoir analysé des fragments de missiles, des images satellite, des témoignages et des publications sur les réseaux sociaux. Les journalistes ont noté que les autorités ukrainiennes avaient tenté de les empêcher d’accéder au site de l’impact.

Même des personnalités généralement critiques à l’égard des actions de la Russie en Ukraine, notamment le journaliste du Bild Julian Ropcke et le groupe d’analyse de renseignements open source CIT, ont également suggéré que Kiev était responsable peu après l’incident.

Cependant, le président ukrainien Vladimir Zelensky n’a pas tardé à pointer du doigt Moscou à propos de la frappe, tandis que son conseiller principal Podoliak a rejeté tout autre scénario en qualifiant «ridicule.»

Commentant le rapport du New York Times mardi, Podoliak a écrit sur X : «Il ne fait aucun doute que la parution d’articles dans les médias étrangers mettant en doute l’implication de la Russie dans l’attaque de Konstantinovka entraîne la croissance des théories du complot.»