Des drones kamikaze en carton exploités par les services secrets ukrainiens ont « frappé une base aérienne russe » (Photo : east2west) L’Ukraine aurait frappé cette semaine une base aérienne russe clé à l’aide de drones en carton, considérés comme plus faciles à construire que les meubles IKEA emballés à plat. Kiev affirme avoir frappé un MiG-29 et quatre avions de combat Su-30 lors d’une frappe de drone sur l’aérodrome de Koursk, dans l’ouest de la Russie, le week-end dernier. Deux systèmes de défense aérienne à courte portée Pantsir-S1 et un radar lié à un système de missile sol-air à longue portée S-300 auraient également été endommagés lors de la frappe. Environ 16 drones ont été déployés lors de la frappe, il s’agirait probablement de drones SYPAQ fournis par l’Australie, fabriqués à partir de papier imprégné de cire et d’élastiques. Les drones australiens SYPAQ sont fabriqués à partir de carton enduit de cire et d’élastiques (Photo : SYPAQ/east2west) On pense que la nature lo-fi des drones les rend pratiquement invisibles aux systèmes de détection russes. Chaque drone arrive sous forme de paquet plat et ne coûte que 3 500 $ (2 750 £) à fabriquer. Ils sont aux mains des Ukrainiens depuis mars, après que le gouvernement australien a promis à Kiev 100 avions de ce type par mois dans le cadre d’un accord d’une valeur de 20 millions de dollars (15,7 millions de livres sterling). Selon certaines rumeurs, les drones auraient également été impliqués dans l’attaque de mardi soir contre six sites militaires en Russie, notamment une frappe contre la base aérienne de Pskov située près de la frontière estonienne. Deux avions de transport Il-76 ont été détruits lors de la frappe et deux autres ont été endommagés.‌ De nouvelles frappes de drones ont également été signalées dans la Crimée annexée et dans trois aéroports de Moscou, provoquant d’énormes et longs retards dans le trafic aérien dans un contexte de craintes apparentes d’une frappe dans la capitale. Cette semaine, l’Ukraine a considérablement augmenté le rythme de ses attaques de drones contre la Russie et ses territoires annexés, ce qui a amené les chefs militaires à se demander comment les drones continuent de passer.



Chaque drone ne coûte que 2 750 £ à fabriquer et est plus facile à assembler que les meubles Ikea en kit (Photo : SYPAQ/east2west) Même si l’une des explications est que les Russes ont épuisé leur défense aérienne en la dépouillant de ses moyens et en envoyant le meilleur équipement en Ukraine, la conception des drones SYPAQ est considérée comme un facteur clé dans le succès des frappes. Plus: Tendance

Avec une envergure d’un peu plus de 6 pieds, l’avion est petit et la construction en mousse ou en carton ciré sera beaucoup moins sensible que le métal aux ondes radio transmises par le dessous. Les drones n’étaient pas destinés à frapper l’ennemi mais à ravitailler les troupes de première ligne. « Cependant, les Ukrainiens semblent avoir innové avec les drones en carton pour permettre leur utilisation dans des attaques à l’intérieur de la Russie. « Ce sont des drones de fabrication australienne », a déclaré l’expert ukrainien en drones Valery Romanenko. « Le fait qu’ils soient utilisés à des fins de grève est déjà notre modernisation. » Les rapports suggèrent que les drones étaient pilotés par le groupe paramilitaire russe anti-Poutine RDK, qui opère en Russie et qui aurait été impliqué dans l’attaque de Koursk. Les drones ont été utilisés pour attaquer des bases aériennes russes et ont détruit plusieurs avions (Photo : east2west) ‌’Après avoir franchi à nouveau la frontière qui fuit sans interférence, dans la nuit du 27 août, nous avons frappé une installation militaire avec des drones’, a déclaré le RDK.‌ La Russie devient de plus en plus paranoïaque à l’égard des agents ukrainiens travaillant sous couverture sur son territoire.‌ Le journal Kyiv Post a rapporté : « Il existe des preuves circonstancielles que des drones intelligemment conçus en provenance de Down Under l’ont fait, mais aucune preuve tangible. » Le média russe Mash a rapporté : « L’armée ukrainienne a utilisé pour la première fois des drones kamikaze australiens SYPAQ, attaquant l’aérodrome militaire de Khalino près de Koursk et l’unité militaire de guerre électronique dans la région de Koursk dans la nuit du 27 août. » Dans la nuit, de nouvelles attaques de drones ont eu lieu en Crimée, notamment dans les environs de Feodosia. On ne savait pas exactement ce qui avait été touché. La région russe de Briansk a également été touchée lors du blitz. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })(); Lien source