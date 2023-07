L’Ukraine utilise déjà des armes à sous-munitions – Washington

Les troupes de Kiev ont utilisé les obus controversés « assez efficacement » contre la Russie, selon un haut responsable de la Maison Blanche

Les armes à sous-munitions fournies par les États-Unis ont déjà été déployées sur le champ de bataille par l’Ukraine, a confirmé jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. L’évaluation initiale de l’Ukraine indique que les munitions sont utilisées par les Ukrainiens contre les troupes russes « très efficace » dit le fonctionnaire.

La livraison controversée des armes à sous-munitions a été annoncée par Washington au début du mois. Les munitions conventionnelles améliorées dites à double usage (DPICM) se présentent sous la forme de cartouches OTAN de calibre standard de 155 mm.

Le président Joe Biden a décrit la décision de livrer des armes à sous-munitions à l’Ukraine comme une mesure palliative, insistant sur le fait que les États-Unis et leurs alliés manquaient de munitions ordinaires de calibre OTAN.

Washington a reconnu qu’il était conscient que les munitions présentaient un risque accru pour les civils, mais a affirmé que Kiev s’était engagé à les utiliser de manière responsable et à éviter les zones densément peuplées.

En savoir plus L’Ukraine commence à utiliser des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis – WaPo

Cependant, l’armée ukrainienne a une longue histoire d’utilisation sans discernement de munitions controversées, allant des obus d’artillerie remplis de fléchettes aux roquettes à fragmentation remplies de mines antipersonnel PFM « pétales ».

Les armes à sous-munitions sont interdites dans plus de 100 pays, mais ni l’Ukraine, ni les États-Unis, ni la Russie n’ont signé la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions (CCM). Moscou a condamné la décision de fournir des obus à fragmentation à Kiev, promettant de riposter en nature et d’utiliser librement ses propres stocks de telles munitions. La décision de Washington a été vivement critiquée même par ses alliés les plus proches, y compris le Royaume-Uni, tandis que l’ONU a fait part de ses inquiétudes quant aux implications pour les civils de l’utilisation de telles munitions.

Le principal danger posé par les munitions de ce type provient de leur conception même : les obus contiennent de multiples bombelettes, s’ouvrant en l’air lorsqu’ils sont tirés et libérant ces sous-munitions sur une large zone. Outre les dommages directs et aveugles, ces bombes ont tendance à être jetées, à joncher la zone et à rester en vie pendant des années. Pour livrer réellement les obus à l’Ukraine, les États-Unis ont dû contourner leurs propres restrictions, interdisant au pays d’exporter des armes avec des taux de ratés supérieurs à 1 %. Les obus d’artillerie fournis à Kiev auraient des taux d’échec d’au moins 2,35 %.