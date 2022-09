L’Ukraine, utilisant des chars russes capturés, raffermit ses lignes

KYIV, Ukraine (AP) – L’Ukraine déploie actuellement des chars russes capturés pour consolider ses gains dans le nord-est au milieu d’une contre-offensive en cours, a déclaré mardi un groupe de réflexion basé à Washington, alors que Kyiv s’est engagé à s’enfoncer davantage dans les territoires occupés par Moscou.

L’Institut pour l’étude de la guerre, citant une affirmation russe, a déclaré que l’Ukraine avait utilisé des chars russes T-72 abandonnés alors qu’elle tentait de pénétrer dans la région de Lougansk occupée par la Russie.

“La panique initiale de la contre-offensive a conduit les troupes russes à abandonner des équipements de meilleure qualité en état de marche, plutôt que les équipements plus endommagés laissés par les forces russes se retirant de Kyiv en avril, indiquant davantage la gravité de la déroute russe”, a déclaré l’institut. .

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a lancé sa contre-offensive, pénétrant dans le territoire autour de sa deuxième plus grande ville de Kharkiv. Des vidéos et des photos montraient des troupes ukrainiennes saisissant des chars, des munitions et d’autres armes laissées par Moscou lors d’un retrait apparemment chaotique.

Dans le sillage de la contre-offensive, les responsables ukrainiens ont trouvé des centaines de tombes près de la ville d’Izium autrefois occupée. Yevhenii Yenin, vice-ministre du ministère ukrainien des Affaires intérieures, a déclaré lors d’une émission télévisée nationale que les responsables de l’exhumation des morts avaient trouvé des corps “portant des signes de mort violente”.

“Il y en a beaucoup”, a déclaré Yenin. “Ce sont des côtes cassées et des têtes cassées, des hommes aux mains liées, aux mâchoires cassées et aux organes génitaux coupés.”

Des responsables ukrainiens ont également allégué que les forces russes avaient torturé des personnes dans les zones occupées, notamment en les électrocutant avec des radiotéléphones datant de l’ère soviétique. La Russie a nié à plusieurs reprises avoir abusé ou tué des prisonniers, bien que des responsables ukrainiens aient trouvé des fosses communes autour de la ville de Bucha après avoir émoussé une offensive russe visant Kyiv au début de la guerre.

Pendant ce temps, une poussée ukrainienne se poursuit dans le sud du pays. L’institut, citant l’armée ukrainienne, a déclaré que Kyiv avait détruit des dépôts de munitions, deux postes de commandement et un système de guerre électronique.

Le commandement militaire du sud de l’Ukraine a déclaré mardi matin que ses troupes avaient coulé une barge russe transportant des troupes et des armes sur le fleuve Dnipro près de la ville occupée par la Russie de Nova Kakhovka. Il n’a fourni aucun autre détail sur le naufrage de la barge dans la région ukrainienne de Kherson occupée par la Russie, qui a été une cible majeure dans le cadre de la contre-offensive en cours de Kyiv dans le pays.

Dans d’autres développements :

— Le site Web d’un important groupe de mercenaires russes a apparemment été ciblé par des pirates. Le site Internet du groupe Wagner n’était pas joignable mardi matin. Tard lundi, l’armée informatique d’Ukraine, un groupe de pirates informatiques soutenant Kyiv, a publié une capture d’écran montrant apparemment que le site Web avait été remplacé par des images de soldats russes morts.

– Moscou a probablement déplacé ses sous-marins de classe Kilo de leur station de la péninsule de Crimée vers le sud de la Russie par crainte qu’ils ne soient touchés par des tirs ukrainiens à longue portée, a annoncé mardi l’armée britannique. Dans un briefing quotidien du renseignement, le ministère britannique de la Défense a déclaré que ces sous-marins avaient « presque certainement » été déplacés vers Krasnodar Krai en Russie continentale, au lieu d’une base navale à Sébastopol sur la péninsule de Crimée.

“Cela est très probablement dû au changement récent du niveau de menace pour la sécurité locale face à l’augmentation de la capacité ukrainienne de frappe à longue portée”, ont déclaré les Britanniques. “Au cours des deux derniers mois, le quartier général de la flotte et son principal aérodrome de l’aviation navale ont été attaqués.”

___

Suivez la couverture de la guerre AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Jon Gambrell, Associated Press