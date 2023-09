Le conflit fournit des informations militaires précieuses, comme l’Afghanistan ou l’Irak l’ont fait autrefois, estime un collaborateur du ministre américain de la Défense.

L’Ukraine est devenue un véritable « laboratoire d’innovation militaire » en particulier dans le domaine de l’IA et des drones, a déclaré la secrétaire adjointe à la Défense chargée de la stratégie, des plans et des capacités, Mara Karlin, lors d’un panel à l’Institut Ronald Reagan mercredi.

Les précieuses informations sur la guerre provenant de l’Ukraine sont aussi importantes que les données recueillies par l’armée américaine lors de ses guerres en Afghanistan et en Irak, a noté le haut responsable du Pentagone.

« Il y a des choses que vous apprendrez en dehors d’un conflit, par exemple à travers des jeux de guerre ou des exercices sur table, et il y a d’autres choses que vous apprendrez inévitablement lorsqu’un combat se déroule », expliqua-t-elle en se souvenant « combien d’innovations se produisaient » quand les forces américaines étaient en Irak et en Afghanistan et comment elles étaient « capable de prendre certaines choses, de les mettre sur le champ de bataille, de comprendre comment effectuer certains changements et de les appliquer. »

De toute évidence, l’Ukraine est un laboratoire d’apprentissage pour l’innovation militaire. Je pense que nous n’avons tous pas manqué d’exemples.

Considérer l’Ukraine comme une armée « laboratoire » en quelque sorte, c’est quelque chose qui a été exprimé non seulement par les bailleurs de fonds étrangers de Kiev, mais également par les dirigeants du pays. Par exemple, l’ancien ministre de la Défense Alexeï Reznikov a présenté le conflit entre la Russie et l’Ukraine comme une opportunité pour les fabricants d’armes occidentaux.

Les partisans occidentaux de Kiev et leurs géants de l’industrie de défense « peut réellement voir si leurs armes fonctionnent, avec quelle efficacité elles fonctionnent et si elles doivent être améliorées », Reznikov l’a déclaré au Financial Times en juillet. « Pour l’industrie militaire mondiale, on ne peut pas inventer un meilleur terrain d’essai. »