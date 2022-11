L’Ukraine transporte des fournitures à Kherson alors que l’armée évalue la destruction

Célébrations à Kherson samedi après l’annonce du retrait russe. Le crédit… Lynsey Addario pour le New York Times

Alors que les habitants de Kherson continuaient de célébrer le retrait des troupes russes de la ville portuaire du sud de l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a averti que les soldats russes qui creusaient des défenses à l’extérieur de la ville et avaient laissé des mines en fuyant étaient toujours en danger.

“Il est très important maintenant de dire à tous les habitants de Kherson d’être prudents et de ne pas essayer de vérifier de manière indépendante les bâtiments et les objets laissés par les occupants”, a déclaré samedi le dirigeant ukrainien dans son discours nocturne. “S’il vous plaît, chers citoyens de Kherson, soyez prudents et informez la police ou les sauveteurs de tout objet suspect que vous voyez.”

L’appel de M. Zelensky reflétait les préoccupations ukrainiennes selon lesquelles certains soldats russes étaient toujours dans la région, fortifiant des positions défensives de l’autre côté du fleuve Dnipro, et qu’il n’était pas clair s’ils combattraient, fuiraient ou se rendraient. Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré que certains soldats russes dans et autour de la ville de Kherson combattaient toujours activement avec les forces ukrainiennes et que la ville restait vulnérable aux tirs d’artillerie russe.

Les responsables ukrainiens ont déminé plus de 2 000 engins explosifs, mines, fils-pièges et munitions non explosées, a déclaré M. Zelensky. Dix démineurs étaient actifs dans la région et un soldat avait été blessé alors qu’il travaillait, a-t-il ajouté.

Kherson, port vital de la mer Noire et porte d’entrée de la péninsule de Crimée occupée, a été la première grande ville à tomber aux mains des forces russes après le début de leur invasion le 24 février. le sud du pays. Kyiv contrôle plus de 60 colonies autour de Kherson, a déclaré M. Zelensky.

Mais au milieu de la célébration, une crise humanitaire dévastatrice se concentrait sur Kherson, une ville avec une population d’avant-guerre de plusieurs centaines de milliers d’habitants qui s’est retrouvée sans services de base.

“Avant de fuir Kherson, les occupants ont détruit toutes les infrastructures essentielles – communication, approvisionnement en eau, chauffage, électricité”, a déclaré M. Zelensky. “Mais nous allons tout restaurer.”

La nourriture et les médicaments étaient également rares, mais les responsables locaux ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’aide humanitaire soit acheminée depuis la ville méridionale de Mykolaïv et d’autres régions voisines. La population actuelle de Kherson est tombée à environ 80 000, a déclaré Roman Golovnya, conseiller du maire de la ville, à une chaîne de télévision locale.

Une autre promesse est venue du chef des chemins de fer ukrainiens, Oleksandr Kamyshin, qui a déclaré que les équipes répareraient les voies et les wagons endommagés. “Un train pour Kherson sera lancé prochainement”, a-t-il déclaré sur le réseau social Telegram, sans donner de précisions.

Les responsables ukrainiens ont également déclaré avoir rétabli le service de télévision et de radio. “Nous ne diffusons actuellement qu’une seule chaîne de télévision et de radio ukrainiennes, car la tâche principale pour nous était de fournir aux Ukrainiens un accès à l’information le plus rapidement possible”, a déclaré un responsable du service d’information de l’État, Serhiy Semerey.

Les inquiétudes grandissaient également à la périphérie de Kherson, où un barrage à environ 40 miles au nord-est, dans la ville de Nova Kakhovka, avait subi des dommages de jeudi à vendredi, lorsque les forces russes se sont retirées, selon des images satellites.

Depuis des semaines, les Ukrainiens et les Russes accusent l’autre camp de vouloir endommager le barrage. Mais les Ukrainiens ont déclaré qu’ils n’avaient aucune incitation à inonder leurs propres terres et ont accusé Moscou de préparer une opération « sous fausse bannière » pour faire sauter le barrage lui-même. Les dommages au réservoir, qui contient à peu près la même quantité d’eau que le Grand Lac Salé de l’Utah, pourraient inonder jusqu’à 80 villes, villages et villes, y compris Kherson.

Marc Santora reportage contribué.