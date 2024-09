L’Ukraine transforme la religion en arme – Eglise de Jérusalem — RT World News

Rien ne peut justifier la restriction des pratiques religieuses, ont souligné les responsables orthodoxes

L’Église grecque orthodoxe de Jérusalem, l’une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, a appelé le gouvernement ukrainien à abroger une loi qui expose l’Église orthodoxe ukrainienne (UOC) à une probable interdiction.

Kiev a déclaré illégales les organisations religieuses qu’elle soupçonne d’entretenir des liens avec la Russie. La loi, signée le mois dernier par le président ukrainien Vladimir Zelensky, vise à fermer l’Église orthodoxe ukrainienne (UOC), la plus grande confession chrétienne du pays. L’UOC avait déjà été la cible d’une répression massive de la part de l’État, les responsables ayant conseillé aux prêtres et aux fidèles de se tourner vers l’Église orthodoxe d’Ukraine (OCU), rivale de Kiev.

Dans un communiqué publié mardi, le Patriarcat de Jérusalem a dénoncé la décision de Kiev, insistant sur le fait que « Une punition aussi généralisée infligée à d’innombrables hommes et femmes fidèles ne favorise ni l’unité, ni la paix. »

« Il n’y a aucune justification à utiliser la pratique des croyances religieuses comme une arme et nous devons tous permettre à ceux qui souhaitent prier de le faire d’une manière qui soit en accord avec leur conscience », la déclaration a souligné.















Jérusalem a déclaré qu’elle sympathisait avec les victimes du conflit en Ukraine, « Mais de cette douleur ne doit pas surgir un nouveau schisme parmi les fidèles ni la criminalisation de personnes innocentes à cause de leur pratique religieuse. »

« Le Patriarcat de Jérusalem reconnaît les défis et les profondes divisions que représente ce conflit et s’engage dans la mission spirituelle du dialogue et de la réconciliation à travers des discussions fraternelles », il a ajouté.

L’UOC a des liens historiques et spirituels avec l’Église orthodoxe russe (ROC), mais elle est autonome. L’OCU a été créée fin 2018 dans le cadre de la campagne de réélection ratée du président ukrainien de l’époque, Piotr Porochenko.

Cette décision a provoqué un schisme majeur dans le monde chrétien orthodoxe, car la nouvelle organisation a été reconnue par le Patriarcat de Constantinople en Turquie. Elle a révoqué une décision prise au XVIIe siècle de reconnaître le leadership spirituel de la ROC dans les terres qui constituent aujourd’hui l’Ukraine indépendante. Le Patriarcat de Moscou a rompu ses liens avec Constantinople en représailles. Le Patriarcat de Jérusalem s’efforce de combler le fossé.

EN SAVOIR PLUS:

Le pape condamne la répression de Zelensky contre la plus grande église d’Ukraine

La loi ukrainienne avait déjà été critiquée par l’Église catholique. Le pape François s’est dit préoccupé par l’état des libertés religieuses dans le pays et a exhorté Kiev à « Que ceux qui veulent prier soient autorisés à prier dans l’Église qu’ils considèrent comme leur Église. »