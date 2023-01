L’Ukraine touchée par des tirs de missiles russes le jour du Nouvel An

Kyiv, Ukraine –

Les Ukrainiens ont fait face à un sombre début d’année 2023 alors que dimanche a apporté plus d’attaques de missiles et de drones russes à la suite d’un assaut cinglant du Nouvel An qui a tué au moins des civils à travers le pays, ont rapporté les autorités.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans la capitale peu après minuit, suivies d’un barrage de missiles qui ont interrompu les petites célébrations que les habitants ont tenues chez eux en raison des couvre-feux en temps de guerre. Les responsables ukrainiens ont affirmé que Moscou visait délibérément des civils ainsi que des infrastructures essentielles pour créer un climat de peur et détruire le moral pendant les longs mois d’hiver.

Dans une allocution vidéo dimanche soir, le président Volodymyr Zelenskyy a fait l’éloge du “sens d’unité, d’authenticité, de la vie elle-même” de ses citoyens. Les Russes, a-t-il dit, “n’enlèveront pas une seule année à l’Ukraine. Ils n’enlèveront pas notre indépendance. Nous ne leur donnerons rien”.

Les forces ukrainiennes dans les airs et au sol ont abattu 45 drones explosifs de fabrication iranienne tirés par la Russie samedi soir et avant l’aube dimanche, a déclaré Zelenskyy.

Une autre frappe à midi dimanche dans la région sud de Zaporizhzhia a tué une personne, selon le chef de l’administration militaire régionale, Alexander Starukh. Mais Kyiv était en grande partie calme et les gens là-bas le jour du Nouvel An ont savouré les bribes de paix.

“Bien sûr, il était difficile de célébrer pleinement parce que nous comprenons que nos soldats ne peuvent pas être avec leur famille”, a déclaré Evheniya Shulzhenko, assise avec son mari sur un banc de parc surplombant la ville.

Mais un discours de réveillon du Nouvel An “vraiment puissant” de Zelenskyy lui a remonté le moral et l’a rendue fière d’être Ukrainienne, a déclaré Shulzhenko. Elle a récemment déménagé à Kyiv après avoir vécu à Bakhmut et Kharkiv, deux villes qui ont connu certains des combats les plus violents de la guerre.

De multiples explosions ont secoué la capitale et d’autres régions de l’Ukraine samedi et toute la nuit, faisant des dizaines de blessés. Un photographe de l’AP sur les lieux d’une explosion à Kyiv a vu le corps d’une femme alors que son mari et son fils se tenaient à proximité.

La plus grande université d’Ukraine, l’Université nationale Taras Shevchenko de Kyiv, a signalé des dommages importants à ses bâtiments et à son campus. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que deux écoles avaient été endommagées, dont un jardin d’enfants.

Les frappes sont intervenues 36 heures après les attaques de missiles généralisées que la Russie a lancées jeudi pour endommager les infrastructures énergétiques. Le suivi inhabituellement rapide de samedi a alarmé les responsables ukrainiens. La Russie a mené des frappes aériennes sur l’approvisionnement en eau et en électricité de l’Ukraine presque chaque semaine depuis octobre, augmentant les souffrances des Ukrainiens, tandis que ses forces terrestres luttent pour tenir bon et avancer.

Des bombardements nocturnes dans certaines parties de la ville méridionale de Kherson ont tué une personne et soufflé des centaines de fenêtres dans un hôpital pour enfants, selon le chef de cabinet adjoint du président Kyrylo Timochenko. Les forces ukrainiennes ont repris la ville en novembre après le retrait des forces russes de l’autre côté du Dniepr, qui coupe la région de Kherson.

Lorsque des obus ont frappé l’hôpital pour enfants samedi soir, les chirurgiens opéraient un garçon de 13 ans qui a été grièvement blessé dans un village voisin ce soir-là, a déclaré le gouverneur de Kherson, Yaroslav Ianouchevitch. Le garçon a été transféré dans un état grave dans un hôpital situé à environ 99 kilomètres (62 miles) à Mykolaïv.

Ailleurs, une femme de 22 ans est décédée des suites d’une attaque à la roquette samedi dans la ville orientale de Khmelnytskyi, a déclaré le maire de la ville.

Au lieu des feux d’artifice du Nouvel An, Oleksander Dugyn a déclaré que lui, ses amis et sa famille à Kyiv avaient regardé les étincelles causées par les forces de défense aérienne ukrainiennes contre les attaques russes.

“Nous connaissons déjà le son des fusées, nous connaissons le moment où elles volent, nous connaissons le son des drones. Le son est comme le rugissement d’un cyclomoteur”, a déclaré Dugin, qui se promenait avec sa famille dans le parc. “On tient le coup du mieux qu’on peut.”

Alors que les bombardements russes ont laissé de nombreux Ukrainiens sans chauffage ni électricité en raison de dommages ou de coupures de courant contrôlées destinées à préserver l’alimentation électrique restante, l’opérateur de réseau public ukrainien a déclaré dimanche qu’il n’y aurait aucune restriction sur l’utilisation de l’électricité pendant une journée.

“Le secteur de l’électricité fait tout son possible pour s’assurer que les vacances du Nouvel An se déroulent dans la lumière, sans restrictions”, a déclaré la société de services publics Ukrenergo.

Il a déclaré que les entreprises et l’industrie avaient réduit leurs dépenses pour permettre l’électricité supplémentaire pour les ménages.

Zelenskyy, dans son allocution nocturne, a remercié les travailleurs des services publics d’avoir aidé à garder les lumières allumées lors du dernier assaut. “Il est très important que tous les Ukrainiens aient rechargé leur énergie intérieure en ce réveillon du Nouvel An”, a-t-il déclaré.

Dans des tweets séparés dimanche, le dirigeant ukrainien a également rappelé à l’Union européenne le souhait de son pays d’adhérer à l’UE. Il a remercié la République tchèque et félicité la Suède, qui vient d’échanger la présidence tournante de l’UE, pour son aide à faire avancer la candidature de l’Ukraine.