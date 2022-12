“L’Ukraine tient ses lignes et ne se rendra jamais”: Zelensky fait écho à Churchill dans son discours au Congrès américain

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé au Congrès américain.

Il y avait des parallèles entre lui et le Premier ministre britannique Winston Churchill.

L’administration Biden ne veut pas provoquer une escalade de la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé mercredi au Congrès américain en tant que dirigeant en temps de guerre appelant au soutien américain, comme l’avait fait le Premier ministre britannique Winston Churchill plus de 80 ans auparavant.

La visite de Zelensky à Washington – tout comme celle de Churchill en décembre 1941 – s’est accompagnée d’attaques incessantes de son pays et d’une aide internationale essentielle à sa capacité à continuer à se battre.

“L’Ukraine tient ses lignes et ne se rendra jamais”, a déclaré Zelensky au Congrès, faisant écho à l’une des phrases les plus célèbres de Churchill et méritant une ovation debout.

Plus tôt cette année, Zelensky a canalisé Churchill dans une adresse vidéo à la Chambre des communes britannique, s’engageant à “se battre dans les forêts, dans les champs, sur les rives, dans les rues”.

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton faisait partie des politiciens américains établissant des parallèles avec l’ancien Premier ministre britannique, affirmant que Zelensky dirigeait son pays avec “le courage et la détermination de Churchill”.

Elle a dit:

Notre message doit maintenant être le même de toutes parts qu’il l’était alors : Nous sommes avec vous.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il avait dit à Zelensky “que là où Winston Churchill se tenait il y a des générations, il en va de même ce soir non seulement en tant que président mais en tant qu’ambassadeur de la liberté elle-même”.

La comparaison entre les voyages de Churchill et de Zelensky aux États-Unis a cependant ses limites, notamment dans la durée du séjour du dirigeant ukrainien.

Churchill a passé trois semaines à Washington à l’invitation du président Franklin Roosevelt – une longue visite qui, selon les historiens, a mis sur les nerfs la première dame Eleanor Roosevelt, qui n’a pas apprécié les conversations nocturnes des deux hommes alimentées par le cigare et le brandy.

Le voyage de Zelensky n’a duré que quelques heures et comprenait une réunion dans le bureau ovale, une conférence de presse conjointe avec le président Joe Biden et le discours au Congrès.

Churchill s’est aventuré à travers l’Atlantique par bateau malgré la menace des sous-marins, tandis que Zelensky a fait le voyage par avion.

Lorsque Churchill est arrivé aux États-Unis, il a trouvé un pays secoué par l’attaque japonaise sur la base navale de Pearl Harbor et entraîné dans un conflit international qu’il avait cherché à éviter.

Alors que Biden est prêt à être comparé à Roosevelt pour ses réformes économiques ambitieuses, il ne veut pas être entraîné dans une troisième guerre mondiale, précisant qu’il n’enverra pas de troupes en Ukraine, ni même certains types d’armes, dans le but de éviter l’escalade.