L’Ukraine tente de restreindre la culture russe en interdisant certains livres et de la musique

Le parlement ukrainien a décidé dimanche de débarrasser davantage son pays de la culture et de l’influence russes, dans un processus qualifié par certains de « dérussification », en votant pour adopter une loi qui restreint certains livres et musiques russes dans le pays.

La loi interdit l’impression de livres par les citoyens russes. Il existe une exception, cependant, si le citoyen russe est prêt à renoncer à son passeport russe et à devenir citoyen ukrainien, ses livres peuvent toujours être imprimés. L’interdiction ne s’applique également qu’aux auteurs qui possédaient la nationalité russe après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

La loi interdit également l’importation de livres en Ukraine. Désormais, les livres imprimés en Russie et en Biélorussie ne peuvent plus être importés et une autorisation spéciale est requise pour l’importation de livres en russe de tout autre pays.

Le parlement ukrainien ne s’est pas arrêté aux seuls livres – le parlement a également adopté une loi qui empêche toute musique des citoyens russes d’après 1991 d’être jouée par les médias et dans les transports publics. La loi exige également que les stations de télévision et de radio diffusent davantage de contenus vocaux et musicaux en ukrainien.

« Les lois sont conçues pour aider les auteurs ukrainiens à partager un contenu de qualité avec le public le plus large possible, qui après l’invasion russe n’accepte aucun produit créatif russe sur le plan physique », a déclaré le ministre ukrainien de la Culture, Oleksandr Tkachenko.

L’Ukraine affirme que les lois sont nécessaires pour lutter contre les efforts de la Russie visant à effacer la culture ukrainienne, tandis que la Russie affirme que de telles mesures oppriment les russophones en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait signer les lois.