L’Ukraine tente de garder ses alliés proches alors que la fatigue de la guerre et les inquiétudes s’installent

« Tout le monde est inquiet des élections américaines de 2024 et de l’humeur du public américain, et surtout si Trump ou les républicains en général reviennent au pouvoir. Il y a donc de nombreuses variables, et il y a de nombreux éléments pondérables ici », a-t-il déclaré à CNBC. .

On craint donc que la Russie sente le sang et cherche à exploiter les faiblesses et les fractures des partenariats ukrainiens alors qu’elle observe l’évolution de l’attitude du public à l’égard de la guerre.

« Des divisions partisanes semblent émerger en Europe et aux États-Unis concernant le soutien à l’Ukraine », ont noté lundi les analystes géopolitiques de Teneo Risk Advisory, ajoutant que les gouvernements étaient soucieux de donner la priorité à la politique et aux politiques intérieures avant l’Ukraine, en particulier à l’heure où les élections se profilent à l’horizon. un certain nombre de pays alliés comme la Pologne, la Slovaquie et les États-Unis

Des sondages d’opinion en Europe et les Etats Unis Les discussions menées cet été montrent que le soutien aux mesures de soutien à l’Ukraine a globalement diminué, notamment en ce qui concerne le financement supplémentaire et la fourniture d’équipements militaires.

L’Ukraine tente de garder ses soutiens internationaux proches alors que les retombées de la guerre avec la Russie – ainsi que les questions épineuses des gaffes diplomatiques, de la lassitude du conflit et des élections – menacent de bouleverser ses alliances et de nuire au soutien à sa cause.

Max Hess, chercheur au Foreign Policy Research Institute et auteur de « Economic War: Ukraine and the Global Conflict Between Russia and the West », a déclaré mardi à CNBC que « Poutine « joue sans aucun doute le long jeu », pour ainsi dire, et croit ce temps sera en son faveur, comme en témoigne le dernier projet visant à doubler (encore) le budget de la défense pour l’année prochaine. »

« Il y a toutes les raisons de penser que la fracture potentielle de l’Occident est quelque chose qu’il souhaite exploiter et dans lequel il cherchera activement à s’impliquer », a déclaré Hess, ajoutant qu' »il a besoin d’une fracture dans un pays majeur ». [such as] Allemagne, France, Royaume-Uni, États-Unis »

CNBC a contacté le Kremlin pour obtenir une réponse aux commentaires et attend une réponse.

Lorsqu’une rupture très publique a éclaté entre la Pologne et l’Ukraine la semaine dernière, le Kremlin n’a pas tardé à saisir les tensions.

Le secrétaire de presse de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes (avec plus qu’une allusion sous-jacente à la schadenfreude) que la Russie « peut voir qu’il y a des frictions réelles entre Varsovie et Kiev » et a prédit que « ces frictions entre Varsovie et Kiev vont s’accentuer ».

Il est probable que Moscou ait gardé tout l’été un œil sur les tensions qui couvaient entre l’Ukraine et son allié et voisin polonais au sujet des exportations agricoles.