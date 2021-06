L’Ukraine-Suède fournit plus de drames tardifs sur l’Euro, alors que le vainqueur du match Dovbyk apparaît comme le héros improbable

Cela n’allait jamais être à la hauteur du drame de lundi, mais l’Ukraine et la Suède ont clôturé les huitièmes de finale avec une fin dramatique, après un match extrêmement absorbant. L’Ukraine a un nouveau héros populaire, son nom est Artem Dovbyk et des générations de Dovbyks se souviendront du moment où il a marqué son tout premier but international. Ou, mieux encore, ils la rechercheront sur YouTube, car si on leur raconte simplement l’histoire, ils pourraient ne pas la croire.

Dovbyk, un attaquant de 24 ans du SC Dnipro-1, n’a fait ses débuts internationaux qu’en mars et n’est pas exactement ce qu’on pourrait appeler une étoile montante. C’est un jeune homme dont la carrière itinérante l’a vu évoluer en deuxième division ukrainienne, en championnat danois et en championnat moldave. Avant mardi soir, il n’avait joué que 51 minutes de football international… contre le Kazakhstan et Bahreïn.

Mercredi, cependant, il est devenu un nom connu en Ukraine, alors que sa tête plongeante battant le buzzer – après s’être glissé entre les défenseurs suédois Victor Lindelof et Filip Helander – a propulsé l’Ukraine devant la Suède 2-1 et dans une confrontation avec l’Angleterre dans le quarts de finale de l’Euro 2020, clôturant un match acharné à Glasgow.

Sa célébration – et celle des fans en visite – a tout dit. Il enleva sa chemise et courut : les yeux écarquillés, les poings gonflés, les muscles fléchissants alors qu’il galopait vers le banc. Un but tardif, un héros improbable, un moment énorme pour une nation et une joie pure et sans entrave.

« Je pense que les gars ont joué pour leurs supporters. Nous sommes vraiment ravis. Notre diaspora nous a vraiment soutenus », a déclaré le manager Andriy Shevchenko par la suite. « Je pense que certaines personnes auraient dépensé leur dernier argent pour venir ici – nous vous avons entendu, et merci beaucoup pour votre soutien. »

C’était une journée torride et ensoleillée à Glasgow et lorsque les deux équipes ont commencé, le changement évident était que l’Ukraine avait planifié le match pour les Suédois. Andriy Shevchenko est passé à une ligne arrière à trois après une fiche de 4-3-3 lors des matchs de groupe. L’objectif était d’émousser les jeunes dynamos des Suédois à l’avant – Alexander Isak et Dejan Kulusevski – tout en libérant Oleksandr Zinchenko pour qu’il fasse ce qu’il fait à Manchester City sur le flanc du vol : commencer large, avec la possibilité de dériver à l’intérieur pour créer ou attaquer le by-line à traverser.

Zinchenko avait joué au centre lors des matchs précédents et, à un certain niveau, cela avait du sens. Shevchenko était aux prises avec un défi auquel étaient confrontés de nombreux « mid-majors » dans ce tournoi : que se passe-t-il lorsque votre footballeur le plus doué joue un rôle semaine après semaine au niveau du club qui risque de le laisser à la périphérie du jeu ? Le déplacez-vous dans une position plus centrale et donc plus influente pour lui donner plus de ballon ? C’est ce que Shevchenko avait fait lors des matchs précédents, notamment parce que c’est aussi là que Zinchenko avait commencé sa carrière, mais l’homme de City avait été pauvre.

La composition de la Suède semblait familière, ce qui signifiait qu’elle avait l’air déséquilibrée. Encore une fois, un autre problème mi-majeur : l’équilibre. Nominalement, c’était un 4-4-2. Mais l’homme à droite était Sebastian Larsson, un milieu de terrain défensif de 36 ans. Large gauche, d’autre part, nous avons Emil Forsberg, une force d’attaque dynamique, gracieuse qui a beaucoup joué en avant à Leipzig au fil des ans. C’était la même configuration que les jeux précédents, mais c’était une approche différente, car le jeu s’est transformé en un va-et-vient ouvert et engageant.

Le côté de défense et de contre minimaliste et sécuritaire que nous avons vu dans les matchs de groupe d’ouverture était introuvable. À sa place, il y avait une équipe qui criait « Nous sommes arrivés jusqu’ici, nous jouons avec l’argent de la maison, allons-y. » L’Ukraine a adopté une mentalité similaire. Bien qu’ils aient laissé de côté le très médiatisé Ruslan Malinovskyi, les troupes de Shevchenko ont avancé avec joie, s’étendant pour jouer sur les deux flancs et laissant l’hyperactif Mykola Shaparenko faire des ravages.

C’est lui qui a choisi Andriy Yarmolenko avec une balle de crossfield précise juste à l’intérieur de la surface. Yarmolenko s’est retourné, a feint et a lancé une balle creusée avec l’extérieur de sa botte qui ressemblait à un coup de piège que vous pourriez voir sur le feutre de billard. Il s’est incurvé autour des défenseurs suédois, a atterri en douceur et s’est assis pour la finition en trombe de Zinchenko du côté opposé. Suède Le gardien Robin Olsen a mis la main à la pâte, mais pas plus.

« Après les trois premiers matchs, nous avons reçu beaucoup de critiques, je voulais montrer à ces gens qu’ils devaient se taire car nous sommes une équipe qui mérite [praise] alors que nous nous battons pour accomplir nos tâches. J’ai montré qu’ils devaient nous soutenir », a déclaré Zinchenko après le match.

La Suède a immédiatement poussé pour l’égalisation et a été récompensée juste avant la mi-temps, lorsque le tir de Forsberg de l’extérieur de la surface a heurté le gros corps d’Ilya Zabarnyi, 18 ans (« Si tu es assez bon, tu es assez vieux » … et il l’est) et au fond du filet. Dévié ? Sûr. Mérité? Oui. Les deux choses peuvent être vraies.

La seconde mi-temps a vu les boiseries secouer à trois reprises, alors que la Suède et l’Ukraine cherchaient à trouver leur élan. D’abord, ce fut Serhiy Sydorchuk, puis Forsberg, trouvant l’extérieur du poteau. A 20 minutes de la fin, le diminutif Forsberg, dont les contours doux rappellent un Ewok au cœur de Berserker, a dansé un slalom diabolique à travers les rangs ukrainiens et a décoché un tir qui a heurté la barre transversale. Vous ne vouliez pas que cela se termine car le jeu approchait de la prolongation.

Les supporters ukrainiens, baignés dans un coin de Hampden Park, ont entonné une ovation pour Shevchenko, le héros d’antan. Il salua d’un geste, plongé dans ses pensées. Et, peut-être, aurait-il souhaité pouvoir briser les rangs suédois, comme il l’avait fait neuf ans auparavant contre les Suédois lorsqu’il avait marqué un doublé lors d’une victoire 2-1 contre l’Ukraine à l’Euro 2012.

Le patron de la Suède, Janne Andersson, a effectué un triple remplacement cinq minutes après le début de la prolongation, éliminant à la fois Isak et Kulusevski, ainsi que Larsson. C’était une déclaration audacieuse d’un mouvement, mais à peine une minute plus tard, cela a été rendu inutile lorsque la botte mal synchronisée de Marcus Danielson a trouvé le remplaçant Artem Besedin juste au-dessus du genou, forçant Besedin à s’en aller avec une vilaine blessure. L’arbitre Daniele Orsato n’avait pas le choix. Danielson a été expulsé.

« Cette victoire que j’aimerais dédier à Besedin, il a subi une horrible blessure – quand je suis revenu dans les vestiaires, j’étais hors de moi. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort », a déclaré Zinchenko à propos de sa chute. coéquipier.

La Suède a fermé les écoutilles et il semblait que nous nous dirigions vers les tirs au but, même si les occasions continuaient de se présenter. Et puis est venu le centre de Zinchenko, la tête de Dovbyk et le moment qui restera dans la tradition des footballeurs ukrainiens pendant de nombreuses années.

Shevchenko a pompé ses bras en l’air, a embrassé son assistant (et ancien coéquipier de Milan Mauro Tassotti). C’était le genre de but qu’il marquait. Pas tellement la partie de tête, mais c’était la moindre des choses. Au contraire, le timing de la course, donnant la glissade à deux défenseurs, faisant attention à rester sur le côté et ne laissant aucune chance au gardien.

La prochaine étape est l’Angleterre, mais Shevchenko ne recule pas devant le défi.

« Pour obtenir un résultat comme celui-ci, nous devions croire et être forts. Nos joueurs l’ont montré aujourd’hui. L’équipe anglaise est une grande équipe, ils ont aussi un excellent banc de remplaçants », a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea.

« J’ai regardé la première mi-temps, ils sont très forts et je le sais bien. Ils ont un excellent entraîneur. Nous comprenons à quel point ce match sera difficile.

« Maintenant, nous avons juste besoin de récupérer et à partir de demain, nous commencerons notre préparation. Nous essaierons quelque chose pour nous donner un résultat positif au final. »

L’Ukraine est peut-être entrée dans le tournoi en tant qu’outsider, mais les garçons de Shevchenko s’en sortent bien.