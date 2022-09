L’Ukraine subit de lourdes pertes dans une offensive ratée – Moscou

Plus de 350 hommes et des dizaines de chars et de véhicules blindés ont été perdus en 24 heures, selon l’armée russe

Les tentatives de Kiev pour prendre l’initiative et avancer dans le sud du pays ont échoué et entraîné de lourdes pertes, a rapporté jeudi le ministère russe de la Défense.

Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 350 hommes, alors que des avions de combat et de l’artillerie russes ont été utilisés pour des actions cinétiques contre les forces de Kiev au cours des dernières 24 heures, a déclaré le porte-parole du ministère lors d’un briefing quotidien.

Kiev a également perdu 31 chars, 22 véhicules de combat d’infanterie, 18 autres types de véhicules blindés, huit camionnettes armées et 17 autres types de véhicules militaires, selon le communiqué.

Cette semaine, l’Ukraine a lancé une offensive tant vantée pour récupérer des territoires dans le sud du pays contrôlés par la Russie. Kiev a rapporté avoir capturé certains villages, mais les responsables étaient pour la plupart discrets sur les détails de l’opération, y compris son coût, invoquant le secret.

La partie russe a décrit l’action comme désastreuse pour Kiev. Un précédent briefing militaire russe mercredi a indiqué que l’Ukraine avait perdu plus de 1 200 soldats et des dizaines de pièces de matériel militaire sous les tirs russes en une seule journée.

LIRE LA SUITE: La Russie publie une nouvelle estimation des pertes de la contre-offensive ukrainienne

Le fait que l’Ukraine payait un lourd tribut a été corroboré par certains médias occidentaux, dont le Wall Street Journal. Le journal a parlé à certains des soldats ukrainiens blessés sur le champ de bataille et aux médecins qui les ont soignés pour avoir un aperçu de la situation sur la ligne de front.

“Quand ils ont commencé à faire venir un si grand nombre de blessés, alors, honnêtement, j’ai eu pitié d’eux et j’ai commencé à me demander si cela valait la peine d’être fait à un tel coût”, le WSJ a cité un médecin d’une unité de soins intensifs.