L’Ukraine sonne l’alarme dans tout le pays au milieu des frappes de drones russes ; La formation des chars occidentaux commence

L’Ukraine a sonné l’alarme jeudi dans tout le pays après que la Russie a lancé une vague de frappes de missiles et de drones, ont déclaré des responsables.

Des sirènes aériennes ont également été entendues dans la capitale du pays, Kyiv, où les systèmes de défense antimissile ont réussi à abattre 15 cibles.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Le général militaire ukrainien Serhii Popko a déclaré que des missiles avaient été tirés “en direction de Kyiv”, mais n’a pas révélé si la Russie avait l’intention de viser des bâtiments gouvernementaux ou autre chose.

GUERRE UKRAINE-RUSSIE : L’ALLEMAGNE ACCEPTE D’ENVOYER 2 BATAILLONS DE CHARS LEOPARD 2 APRÈS UNE FORTE PRESSION

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a également déclaré que des explosions avaient été entendues dans le district de Dniprovskyi à Kyiv, sur la rive est d’une rivière qui divise la ville.

Des photos de Kyiv montraient des habitants regroupés dans le métro.

Les attaques surviennent alors que les responsables militaires ukrainiens doivent être formés à l’utilisation de chars occidentaux.

L’Allemagne et les États-Unis ont annoncé mercredi qu’ils enverraient des chars de combat avancés en Ukraine et entraîneraient les troupes ukrainiennes à les utiliser dans le but d’aider Kyiv à faire des percées dans les impasses de combat, alors que l’invasion russe approche de son premier an.

La formation commencera dans quelques jours, a déclaré le ministre allemand de la Défense.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que les troupes ukrainiennes apprendraient d’abord à utiliser les chars Leopard 2 de fabrication allemande sur un site d’entraînement en Allemagne d’ici la fin du mois.

LES ÉTATS-UNIS PEUVENT LIVRER UN “NOMBRE SIGNIFICATIF” DE CHARS ABRAMS À L’UKRAINE MALGRÉ LES MISGIVINGS DU PENTAGONE

Le ministère ukrainien de la Défense s’est rendu sur Twitter mercredi pour célébrer le début de la formation.

“Enfin libre”, a tweeté le département avec une photo d’un léopard. « Il vient en Ukraine pour faire le travail. Nos terres seront libérées !

Les chars devraient arriver en Ukraine avant la fin du mois de mars, a déclaré Pistorius.

L’Allemagne envoie initialement 14 chars Leopard 2, mais elle pourrait envoyer jusqu’à 88 chars en Ukraine. Les États-Unis enverront plus de 30 chars Abrams M1, a annoncé le Pentagone.

