Les forces ukrainiennes sondent les défenses russes le long de la ligne de front alors qu’elles se préparent à engager leurs nouveaux chars aux normes de l’OTAN dans la mêlée.

La contre-offensive très attendue est en cours et dans une phase de « nettoyage », selon un expert militaire, car Ukraine cherche à préparer le champ de bataille pour une grande poussée le moment venu.

L’Ukraine affirme que ses troupes ont repris sept villages le long de 60 miles de ligne de front dans le sud-est la semaine dernière.

Mais ses forces sont confrontées à une tâche ardue alors qu’elles tentent de libérer de grandes parties de leur territoire, étant donné la supériorité numérique de la Russie en hommes, en munitions et en puissance aérienne, et les nombreux mois qu’elle a eu pour construire de profondes fortifications défensives.

Des militaires ukrainiens de la 35e brigade séparée de marines dans le village libéré de Storozheve, à Donetsk



« Ce que l’Ukraine fait en ce moment, c’est tout au long de la ligne de front qu’elle sonde les défenses russes », a déclaré l’analyste militaire Sean Bell à Sky News.

« Ils s’emparent des colonies mais ce n’est rien de plus que de ranger le champ de bataille, c’est d’abord s’assurer qu’il n’y a pas de Russes cachés dedans pour que lorsqu’ils font un gros coup de pouce, ils s’assurent que la porte ne se referme pas derrière eux et ils soudainement se retrouvent piégés et encerclés. »

Une fois qu’ils auront trouvé un point faible, ils chercheront à l’exploiter, dit M. Bell.

« Et c’est à ce moment-là que je pense que nous verrons tout un gâchis de chars qui déferleront et briseront les défenses russes, puis causeront des ravages.

« Si les Russes peuvent couper ces forces avancées, cela rendra la vie très difficile, mais si les Russes s’enfuient, il pourrait y avoir une déroute et je pense que c’est à ce moment-là que nous allons voir le changement dramatique de fortune ici. »

Des images publiées par le président Volodymyr Zelenskyy montrent un immeuble résidentiel en feu et des voitures brûlées



Volodomyr Zelenskyy a évoqué des batailles « féroces » dans son discours vidéo de lundi soir, mais a déclaré que ses forces avaient « du mouvement, et c’est crucial ».

Tout dépend de la résilience du président ukrainien, sachant que l’engagement de ses troupes dans une offensive entraînera des dizaines de milliers de pertes, a déclaré M. Bell.

« Il y a une ligne fine entre le succès et l’échec en temps de guerre, il y a un degré élevé d’imprévisibilité. »

M. Bell a déclaré que les stratèges militaires ukrainiens seront conscients que même si Russie a des forces en première ligne, il a aussi des unités en réserve qui peuvent être déployées pour répondre à une éventuelle percée.

« Et une partie de ce que vous faites avec les plans de tromperie est d’essayer d’amener votre ennemi à s’engager dans ses réserves, car alors il n’a pas de réserves disponibles pour boucher un trou que vous allez faire ailleurs.

« C’est donc un jeu complexe du chat et de la souris qui se déroule. »

M. Bell dit qu’il est également possible que la Russie, une superpuissance qui a eu le temps de retrancher ses forces dans des défenses bien préparées, soit capable de résister à l’assaut ukrainien, puis de se lancer dans sa propre offensive sur toute la ligne.