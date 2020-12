L’Ukraine cherche à obtenir le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO pour le site du pire accident nucléaire au monde.

Dans la ville fantomatique de Pripyat et son voisin plus connu, Tchernobyl, de nombreux visiteurs errent parmi les bâtiments et les rues d’où des milliers de personnes ont été évacuées il y a plus de trois décennies.

« La zone de Tchernobyl est déjà un point de repère mondialement connu », a déclaré à l’AFP le guide Maksym Polivko lors d’une visite lors d’une récente journée glaciale.

« Mais aujourd’hui, cette zone n’a pas de statut officiel », a déclaré le jeune homme de 38 ans à propos de la zone d’exclusion où une faune florissante s’empare de tours, de magasins et de bâtiments officiels abandonnés de l’ère soviétique.

Cela pourrait changer dans le cadre de l’initiative gouvernementale visant à inclure la zone sur la liste du patrimoine de l’UNESCO aux côtés de monuments tels que le Taj Mahal en Inde ou Stonehenge en Angleterre.

Les responsables espèrent que la reconnaissance de l’agence culturelle des Nations Unies renforcera le site en tant qu’attraction touristique et, à son tour, renforcera les efforts pour préserver les bâtiments vieillissants à proximité.

L’explosion du quatrième réacteur de la centrale nucléaire en avril 1986 a laissé des pans de l’Ukraine et de la Biélorussie voisine gravement contaminés et a conduit à la création d’une zone d’exclusion à peu près de la taille du Luxembourg.

Les autorités ukrainiennes affirment qu’il n’est peut-être pas sûr pour les humains de vivre dans la zone d’exclusion pendant encore 24 000 ans. Pendant ce temps, il est devenu un paradis pour la faune avec des élans et des cerfs errant dans les forêts voisines.

Des dizaines de villages et de villes peuplés de centaines de milliers de personnes ont été abandonnés après la catastrophe, mais plus de 100 personnes âgées vivent dans la région malgré la menace des radiations.

À Pripyat, à des kilomètres de l’usine de Tchernobyl, des pièces dans des blocs résidentiels étranges sont entassées avec les affaires d’anciens résidents.

‘Le temps est venu’

Polivko a déclaré qu’il espérait que le statut amélioré encouragerait les fonctionnaires à agir de manière plus «responsable» pour préserver l’infrastructure en ruine de l’ère soviétique entourant l’usine.

«Tous ces objets ici nécessitent une réparation», a-t-il déclaré.

C’était un sentiment partagé par le ministre ukrainien de la Culture, Oleksandr Tkachenko, qui a décrit l’afflux récent de touristes nationaux et étrangers comme une preuve de l’importance de Tchernobyl « non seulement pour les Ukrainiens, mais pour toute l’humanité ».

Un nombre record de 124000 touristes ont visité l’année dernière, dont 100000 étrangers à la suite de la sortie de la très populaire série télévisée Tchernobyl en 2019.

Tkachenko a déclaré que l’obtention du statut de l’UNESCO pourrait promouvoir la zone d’exclusion comme « un lieu de mémoire » qui mettrait en garde contre une nouvelle catastrophe nucléaire.

« La zone peut et doit être ouverte aux visiteurs, mais elle doit être plus qu’une simple destination d’aventure pour les explorateurs », a déclaré Tkachenko à l’AFP.

Le gouvernement devrait proposer des objets spécifiques de la zone en tant que site patrimonial avant mars, mais une décision finale pourrait arriver jusqu’en 2023.

Après l’explosion de 1986, les trois autres réacteurs de Tchernobyl ont continué à produire de l’électricité jusqu’à la fermeture définitive de la centrale en 2000. L’Ukraine marquera le 20e anniversaire de la fermeture le 15 décembre.

Tkachenko a déclaré que l’effort visant à obtenir le statut de l’UNESCO était une nouvelle priorité après l’achèvement des travaux sur un dôme de protection géant sur le quatrième réacteur en 2016.

Le site étant désormais sûr depuis cent ans, il a déclaré qu’il espérait que le statut de patrimoine mondial augmenterait le nombre de visiteurs à un million par an.

C’est un chiffre qui nécessiterait une refonte de l’infrastructure locale et submergerait un kiosque de souvenirs isolé sur le site vendant des bibelots tels que des tasses et des vêtements ornés de signes de retombées nucléaires.

« Avant, tout le monde était occupé avec la couverture », a déclaré Tkachenko à propos du moment choisi pour l’initiative du patrimoine.

« Le moment est venu de faire ça. »