L’Ukraine signe des accords de sécurité avec 3 États nordiques

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé hier à Stockholm des accords de sécurité bilatéraux avec la Suède, la Norvège et l’Islande.

Zelensky a rencontré Ulf Kristersson, Premier ministre du Royaume de Suède, Jonas Gahr, Premier ministre de Norvège et Bjarni Benediktsson, Premier ministre d’Islande, dans le cadre d’une démonstration de soutien sans précédent de la part des pays nordiques.

Le Danemark et la Finlande ont signé de tels accords avec l’Ukraine respectivement en février et avril.

Suède

La Suède fournira à l’Ukraine une assistance militaire d’un montant total d’environ 6,5 milliards d’euros sur la période de trois ans 2024-2026.

En 2022 et 2023, la Suède a fourni à l’Ukraine une aide d’un montant total d’environ 2,6 milliards d’euros, dont près de 2 milliards d’euros d’assistance militaire. Depuis 2022, la Suède a fourni à l’Ukraine quelque 600 millions d’euros d’aide au développement et financière. Ce portefeuille continuera de croître au cours de la période.

Par conséquent, l’aide suédoise pour la période quinquennale 2022-26 s’élève à au moins plus de 9 milliards d’euros, dont 8,5 milliards d’euros pour le soutien militaire.

Norvège

La Norvège a déclaré qu’elle continuerait à fournir un soutien militaire et civil considérable ainsi qu’une aide humanitaire à l’Ukraine par le biais du programme de soutien Nansen à l’Ukraine.

En plus des quelque 940 millions d’euros fournis en mai 2024 à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie le 24 février 2022, la Norvège fournira environ 6,4 milliards d’euros en mai 2024 pour la période de cinq ans 2023-2027 dans le cadre du programme.



En 2024, le soutien militaire de la Norvège s’élèvera à au moins 1,2 milliard d’euros à partir de mai 2024. Cela n’exclut pas tout soutien supplémentaire.

De plus, en étroite coopération avec ses alliés, la Norvège aidera l’Ukraine à développer des capacités d’avions de combat modernes, centrées sur le système F-16. La Norvège contribue à la formation du personnel ukrainien sur le système F-16 et fournit déjà des instructeurs et des avions F-16 à cet effet. La Norvège fera également don d’avions de combat F-16 à l’Ukraine.

La Norvège se déclare ouverte à la possibilité pour son industrie de défense de localiser la production et/ou le maintien en puissance de systèmes critiques en Ukraine,

Islande

En 2022 et 2023, l’Islande a fourni à l’Ukraine environ 19 millions d’euros de soutien économique et humanitaire et 17,4 millions d’euros pour soutenir la défense de l’Ukraine.

En 2024, l’Islande a engagé 2 millions d’euros dans l’Initiative tchèque pour l’achat de munitions en soutien à l’Ukraine.