L’Ukraine signale un nouveau barrage de frappes russes généralisées

Kyiv, Ukraine –

Les responsables ukrainiens ont signalé lundi un nouveau barrage de frappes de missiles russes à travers le pays, une attaque qui était anticipée alors que la Russie cherche à désactiver les approvisionnements énergétiques et les infrastructures de l’Ukraine à l’approche de l’hiver.

Les médias ont fait état d’explosions dans plusieurs régions du pays, notamment les villes d’Odessa, Cherkasy et Kryvyi Rih. À Odessa, la compagnie locale d’approvisionnement en eau a déclaré qu’une frappe de missile avait coupé l’alimentation des stations de pompage, laissant toute la ville sans eau.

“L’ennemi attaque à nouveau le territoire de l’Ukraine avec des missiles !” Kyrylo Timochenko, le chef adjoint du bureau du président ukrainien, a écrit sur Telegram.

Des alertes de raid aérien ont retenti dans tout le pays et les autorités ont exhorté les gens à se mettre à l’abri.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a déclaré que la Russie avait lancé des missiles terrestres depuis le sud de la Russie et des missiles embarqués depuis la mer Caspienne et la mer Noire. Des bombardiers stratégiques russes ont également lancé des missiles, a-t-il dit.

Ihnat a averti que les Russes pourraient attaquer en plusieurs vagues pour rendre plus difficile pour les défenses aériennes ukrainiennes d’abattre les missiles.

Plus tôt lundi, les médias russes ont rapporté que des explosions avaient secoué deux bases aériennes en Russie. L’un d’entre eux se serait produit dans une base abritant des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire qui ont été impliqués dans le lancement de frappes contre l’Ukraine.

Ni les autorités ukrainiennes ni russes n’ont immédiatement commenté la cause possible des explosions.

L’agence de presse russe RIA Novosti a déclaré que trois militaires avaient été tués et six autres blessés, et qu’un avion avait été endommagé, tôt lundi lorsqu’un camion-citerne a explosé sur une base aérienne à Riazan, dans l’ouest de la Russie. La base abrite des ravitailleurs de vol à longue portée qui servent à ravitailler les bombardiers en vol.

Par ailleurs, les autorités de la région de Saratov, le long de la Volga, ont déclaré qu’elles vérifiaient les informations faisant état d’une explosion dans la zone de la base aérienne d’Engels, qui abrite des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes contre l’Ukraine. Ces bombardiers sont capables de transporter des armes nucléaires.

Le gouverneur régional de Saratov, Roman Busargin, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage aux installations civiles et a ajouté que les autorités vérifiaient s’il y avait eu des incidents dans les installations militaires.

Les médias régionaux ont rapporté des bruits d’une puissante explosion près de la base d’Engels, et certains habitants auraient déclaré avoir vu un éclair de lumière provenant de la zone.

Interrogé pour savoir si le président russe Vladimir Poutine avait été informé de l’explosion de la base d’Engels, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a simplement répondu que le président était régulièrement informé des développements en cours.

Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a trollé les Russes au sujet de l’attaque de drone contre Engels, sans en revendiquer la responsabilité :

“La Terre est ronde – découverte faite par Galilée. L’astronomie n’a pas été étudiée au Kremlin, donnant la préférence aux astrologues de la cour. Si c’était le cas, ils sauraient : si quelque chose est lancé dans l’espace aérien d’autres pays, tôt ou tard des objets volants inconnus retourner au point de départ”, a tweeté Podolyak.

Le bureau de Zelenskyy a déclaré que trois tirs de roquettes avaient frappé la ville natale du président, Kryvyi Rih, dans le centre-sud de l’Ukraine, tuant un ouvrier d’usine et en blessant trois autres. Dans la région nord-est de Kharkiv, une personne a été tuée dans des frappes de missiles S-300 sur des infrastructures civiles dans la ville de Kupyansk, a-t-il ajouté.

La guerre qui a commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déplacé des millions de leurs foyers, tué et blessé un nombre incalculable de civils et ébranlé l’économie mondiale, notamment par les retombées sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires, des engrais et des carburant qui sont les principales exportations de l’Ukraine et de la Russie.

Les pays occidentaux ont commencé lundi à imposer un plafond de prix de 60 dollars le baril et une interdiction de certains types de pétrole russe, dans le cadre de nouvelles mesures visant à renforcer la pression contre Moscou au cours de la guerre.

Cette décision a provoqué un rejet du Kremlin et également des critiques de Zelenskyy – dont le gouvernement souhaite que le plafond soit moitié moins élevé.

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, en charge des questions énergétiques, a averti dimanche dans des commentaires télévisés que la Russie ne vendrait pas son pétrole aux pays qui tentent d’appliquer le plafonnement des prix.

“Nous ne vendrons du pétrole et des produits pétroliers qu’aux pays qui travailleront avec nous aux conditions du marché, même si nous devons réduire la production dans une certaine mesure”, a déclaré Novak dans des remarques télévisées quelques heures avant l’entrée en vigueur du plafonnement des prix.

Le bloc européen des 27 pays a également imposé un embargo sur le pétrole russe expédié par voie maritime.

La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole, compte sur la vente de pétrole et de gaz pour soutenir son économie, qui a déjà fait l’objet de sanctions internationales radicales à la suite de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

Ces dernières semaines, la Russie a pilonné les infrastructures ukrainiennes – y compris les centrales électriques – avec des frappes militaires et a maintenu une offensive dans l’est, notamment dans et autour de la ville de Bakhmut.

Les forces russes ont également creusé près de la ville méridionale de Kherson, qui a été reprise par les forces ukrainiennes le mois dernier après une occupation de 8 mois.