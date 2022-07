L’Ukraine signale avoir frappé un dépôt de munitions russe dans le sud

L’agence de presse russe Tass a offert un récit différent de l’explosion à Nova Kakhovka, affirmant qu’une installation de stockage d’engrais minéraux avait explosé et qu’un marché, un hôpital et des maisons avaient été endommagés lors de la frappe. Certains des ingrédients des engrais peuvent être utilisés pour les munitions.

Une photo satellite prise mardi et analysée par l’Associated Press a montré des dommages importants. Un cratère massif se dressait précisément là où se dressait autrefois une grande structure semblable à un entrepôt dans la ville,

L’Ukraine possède désormais huit des systèmes HIMAR, un lanceur de missiles monté sur camion de haute précision, et Washington a promis d’en envoyer quatre autres.

Ailleurs en Ukraine, les bombardements russes au cours des dernières 24 heures ont tué au moins 16 civils et en ont blessé 48 autres, a indiqué le bureau présidentiel ukrainien dans sa mise à jour de mardi matin. Des villes et villages de cinq régions du sud-est ont essuyé des tirs russes, a indiqué le bureau.

Neuf civils ont été tués et deux autres blessés dans la province de Donetsk, qui représente la moitié du Donbass. Des tirs de roquettes russes ont visé les villes de Sloviansk et de Toretsk, où un jardin d’enfants a été touché, a indiqué le bureau présidentiel.

L’armée britannique a déclaré mardi que la Russie continuait de faire de “petits gains progressifs” à Donetsk, où de violents combats ont conduit le gouverneur de la province la semaine dernière à exhorter ses 350 000 habitants restants à se déplacer vers des endroits plus sûrs dans l’ouest de l’Ukraine.

Le bilan de l’attaque à la roquette russe qui a frappé un immeuble de Donetsk samedi est passé à 43 morts mardi en fin d’après-midi, ont indiqué des responsables ukrainiens. Le chef de l’administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée que neuf blessés avaient été secourus du bâtiment de Chasiv Yar.

Pourtant, de nombreux habitants du Donbass, une région industrielle fertile de l’est de l’Ukraine composée des provinces de Donetsk et de Lougansk, refusent – ou sont incapables – de fuir, malgré le fait que des dizaines de civils sont tués et blessés chaque semaine.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et sa région environnante, des frappes russes ont touché des immeubles résidentiels, tuant quatre civils et en blessant neuf, ont déclaré des responsables ukrainiens.