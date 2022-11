L’Ukraine s’efforce de stabiliser Kherson après la fin de l’occupation de plusieurs mois par la Russie

L’armée ukrainienne a mis en œuvre samedi des “mesures de stabilisation” près de la ville méridionale de Kherson après la fin d’une occupation de huit mois par les forces russes, une retraite qui a jeté un voile supplémentaire sur les plans du président Vladimir Poutine de prendre le contrôle de grandes parties de l’Ukraine.

Les habitants de toute l’Ukraine se sont réveillés d’une nuit de célébrations jubilatoires après que le Kremlin a annoncé que ses troupes s’étaient retirées de l’autre côté du fleuve Dnipro depuis Kherson, la seule capitale régionale capturée par l’armée russe lors de l’invasion en cours.

Dans une mise à jour régulière sur les réseaux sociaux samedi, l’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes fortifiaient leurs lignes de bataille sur la rive est du fleuve après avoir abandonné la capitale. Environ 70 % de la région de Kherson reste sous contrôle russe.

Les responsables ukrainiens du président Volodymyr Zelenskyy ont averti que si des unités militaires spéciales avaient atteint la ville de Kherson, un déploiement complet pour renforcer les troupes avancées était toujours en cours. Vendredi, l’agence de renseignement ukrainienne a déclaré qu’elle pensait que certains soldats russes étaient restés sur place, abandonnant leurs uniformes pour des vêtements civils afin d’éviter d’être détectés.

“Même lorsque la ville n’est pas encore complètement débarrassée de la présence de l’ennemi, les habitants de Kherson eux-mêmes enlèvent déjà des rues et des bâtiments les symboles russes et toute trace du séjour des occupants à Kherson”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne sur Vendredi.

Revers majeur pour Moscou

Des photos circulant samedi sur les réseaux sociaux montrent des militants ukrainiens en train de retirer des plaques commémoratives installées par les autorités d’occupation que le Kremlin a installées pour diriger la région de Kherson. Un post de Telegram sur la chaîne Yellow Ribbon, un mouvement de «résistance publique» ukrainien autoproclamé, a montré deux personnes dans un parc en train de retirer des plaques représentant ce qui semblait être des personnalités militaires de l’ère soviétique.

L’annonce par Moscou que les forces russes prévoyaient de se retirer de l’autre côté du fleuve Dnipro, qui divise à la fois la région de Kherson et l’Ukraine, a suivi une contre-offensive ukrainienne renforcée dans le sud du pays.

Antonina Ustymenko, 64 ans, réagit en évoquant l’occupation russe dans le village de Blahodatne, qui a été repris par les forces ukrainiennes il y a un jour, dans la région de Kherson, en Ukraine, vendredi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Au cours des deux derniers mois, l’armée ukrainienne a affirmé avoir récupéré des dizaines de villes et de villages au nord de la ville de Kherson, et l’état-major ukrainien a déclaré que c’était là que se déroulaient les activités de stabilisation.

La retraite russe a représenté un revers important pour le Kremlin environ six semaines après que Poutine a annexé la région de Kherson et trois autres provinces du sud et de l’est de l’Ukraine en violation du droit international et face à une condamnation généralisée. Le dirigeant russe a affirmé sans équivoque les zones revendiquées illégalement comme territoire russe.

L’agence de presse d’État russe TASS a cité samedi un responsable de l’administration nommée par le Kremlin de Kherson disant qu’Henichesk, une ville sur la mer d’Azov à environ 200 kilomètres au sud-est de la ville de Kherson, servirait de “capitale temporaire” de la région après le retrait à travers le Dnipro .

Les médias ukrainiens ont tourné en dérision l’annonce, le quotidien Ukrainskaya Pravda affirmant que la Russie “avait constitué une nouvelle capitale” pour la région.

“La guerre continue”

Comme Zelenskyy, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a cherché à tempérer l’excitation suscitée par la dernière remontée du moral de la nation envahie. “Nous gagnons des batailles sur le terrain, mais la guerre continue”, a-t-il déclaré depuis le Cambodge, où il assistait à une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Kuleba a également évoqué la possibilité que l’armée ukrainienne trouve des preuves d’éventuels crimes de guerre russes à Kherson, tout comme elle l’a fait après que le ministère russe de la Défense ait retiré ses forces dans les régions de Kyiv et de Kharkiv plus tôt.

Un enfant tient un drapeau ukrainien alors que les gens se rassemblent sur la place Maidan à Kyiv vendredi pour célébrer le retrait des forces russes de Kherson. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

“Chaque fois que nous libérons un morceau de notre territoire, lorsque nous entrons dans une ville libérée de l’armée russe, nous trouvons des salles de torture et des fosses communes avec des civils torturés et assassinés par l’armée russe au cours de l’occupation de ces territoires”, a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne. a dit.

“Ce n’est pas facile de parler avec des gens comme ça. Mais j’ai dit que chaque guerre se termine par la diplomatie et que la Russie doit aborder les pourparlers de bonne foi.”

Les évaluations américaines de cette semaine ont montré que la guerre de la Russie en Ukraine avait peut-être déjà tué ou blessé des dizaines de milliers de civils et des centaines de milliers de soldats.

Un militaire ukrainien se tient vendredi à côté d’un véhicule blindé de transport de troupes russe précédemment capturé dans le village de Blahodatne, dans la région de Kherson. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Alors que l’accent était mis en grande partie sur le sud de l’Ukraine, la Russie a poursuivi son offensive massive dans l’est industriel de l’Ukraine, ciblant en particulier la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk, a déclaré l’état-major ukrainien.

Le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a rapporté samedi que deux civils avaient été tués et quatre blessés au cours de la dernière journée alors que les combats s’intensifiaient autour de Bakhmut et d’Avdiivka, une petite ville qui est restée aux mains des Ukrainiens tout au long de la guerre.

La poussée continue de la Russie pour Bakhmut démontre le désir du Kremlin de gains visibles après des semaines de revers clairs. Prendre la ville ouvrirait la voie à une éventuelle poussée vers d’autres bastions ukrainiens dans la région fortement contestée de Donetsk. Une offensive orientale revigorée pourrait également potentiellement bloquer ou faire dérailler les avancées en cours de Kyiv dans le sud.

Colonies reprises

Kyrylenko, dans un post sur Facebook samedi, a également souligné le « pilonnage intense » par la Russie pendant la nuit de deux autres villes sous contrôle ukrainien : Lyman, près de la frontière avec la région voisine de Louhansk, et Vuhledar, au sud-ouest de la capitale contrôlée par les séparatistes de Donetsk. Nom.

Le gouverneur de Luhansk, Serhii Haidai, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris 11 colonies sans nom dans sa province, mais que leur avance n’était “pas aussi rapide que dans d’autres régions”.

“Nous félicitons Kherson pour son retour !” Haidai posté sur Telegram. A Lougansk, “les occupants continuent de creuser et de rassembler des renforts, de miner tout ce qui les entoure”.

Dans la région de Dnipropetrovsk, à l’ouest de Donetsk, la Russie a poursuivi ses bombardements de communautés proches de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a déclaré le gouverneur régional ukrainien. La Russie et l’Ukraine ont longtemps échangé leur responsabilité pour les bombardements à l’intérieur et autour de l’usine, la plus grande d’Europe.

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a de nouveau souligné que les États-Unis s’en remettraient aux autorités ukrainiennes pour savoir si ou quand négocier avec la Russie sur une éventuelle fin du conflit.

Un homme passe devant des vaches près d’un bâtiment endommagé par des bombardements à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, samedi. (Andriy Andriyenko/Associated Press)

“La Russie a envahi l’Ukraine”, a déclaré Sullivan aux journalistes sur Air Force One en route vers Phnom Penh, au Cambodge, dans le cadre d’un voyage du président Joe Biden aux sommets internationaux en Asie du Sud-Est.

“Si la Russie choisissait d’arrêter les combats en Ukraine et partait, ce serait la fin de la guerre”, a déclaré Sullivan. “Si l’Ukraine choisissait d’arrêter de se battre et d’abandonner, ce serait la fin de l’Ukraine.”