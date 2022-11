L’Ukraine s’efforce de rétablir l’eau et l’électricité après les frappes russes

KYIV, Ukraine (AP) – Les autorités ukrainiennes se sont efforcées samedi de rétablir les services d’électricité et d’eau après les récentes frappes militaires russes qui ont considérablement endommagé les infrastructures, le président Volodymyr Zelenskyy déclarant que des millions de personnes ont vu leur électricité rétablie depuis que les coupures de courant ont balayé le pays ravagé par la guerre quelques jours plus tôt. .

Les escarmouches se sont poursuivies dans l’est et les habitants de la ville méridionale de Kherson se sont dirigés vers le nord et l’ouest pour fuir après les bombardements meurtriers et meurtriers des forces russes ces derniers jours. Les frappes ont été considérées comme des tentatives de représailles russes contre le peuple ukrainien assiégé mais provocateur après que les troupes ukrainiennes ont libéré il y a plus de deux semaines la ville qui était aux mains des Russes depuis de nombreux mois.

“La tâche clé d’aujourd’hui, ainsi que des autres jours de cette semaine, est l’énergie”, a déclaré Zelenskyy dans son discours télévisé nocturne vendredi soir. “De mercredi à aujourd’hui, nous avons réussi à diviser par deux le nombre de personnes dont l’électricité est coupée, pour stabiliser le système.”

Il a cependant déclaré que les coupures de courant se poursuivaient dans la plupart des régions, y compris Kyiv, la capitale.

« Au total, plus de 6 millions d’abonnés sont concernés. Mercredi soir, près de 12 millions d’abonnés ont été coupés », a ajouté Zelenskyy.

Il s’est permis une rare démonstration de dépit sur la façon dont les autorités de Kyiv s’en sortaient, faisant allusion à «de nombreuses plaintes» avec le déploiement de «points d’invincibilité» – des centres publics où les résidents peuvent s’approvisionner en nourriture, en eau, en électricité et autres éléments essentiels – en la capitale.

« Veuillez faire attention : les habitants de Kyiv ont besoin de plus de protection », a-t-il déclaré. « A ce soir, 600 000 abonnés ont été déconnectés dans la ville. De nombreux habitants de Kyiv ont été privés d’électricité pendant plus de 20, voire 30 heures.

“J’attends du bureau du maire un travail de qualité”, a-t-il déclaré, faisant allusion à l’administration du maire Vitali Klitschko.

Tôt samedi, l’administration municipale de Kyiv a déclaré que les raccordements à l’eau avaient été rétablis dans toute la ville, mais qu’environ 130 000 habitants restaient sans électricité.

Les autorités de la ville ont déclaré samedi matin que tous les services d’électricité, d’eau, de chauffage et de communication seraient rétablis dans les 24 heures.

Pendant ce temps, les Ukrainiens marquaient le 90e anniversaire du début de l'”Holodomor”, ou Grande Famine, qui a tué plus de 3 millions de personnes en deux ans alors que le gouvernement soviétique sous Josef Staline confisquait les vivres et les céréales et expulsait de nombreux Ukrainiens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a marqué la commémoration en établissant un parallèle avec l’impact de la guerre sur l’Ukraine – un fournisseur clé de blé, d’orge, d’huile de tournesol et d’autres denrées alimentaires – sur les marchés mondiaux. Les exportations de l’Ukraine ont repris dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU, mais sont encore loin des niveaux d’avant-guerre, ce qui fait grimper les prix mondiaux.

“Aujourd’hui, nous sommes unis pour déclarer que la faim ne doit plus jamais être utilisée comme une arme”, a déclaré Scholz dans un message vidéo. “C’est pourquoi nous ne pouvons pas tolérer ce à quoi nous assistons : la pire crise alimentaire mondiale depuis des années avec des conséquences odieuses pour des millions de personnes – de l’Afghanistan à Madagascar, du Sahel à la Corne de l’Afrique”.

Il a déclaré qu’un navire du Programme alimentaire mondial était en train de livrer des céréales ukrainiennes à l’Éthiopie et que l’Allemagne ajoutait 10 millions d’euros supplémentaires aux efforts visant à accélérer les expéditions de céréales depuis l’Ukraine.

À Kherson, les habitants ont continué à fuir – ou à tenter de le faire. Une salve de missiles a frappé la ville récemment libérée pour une deuxième journée vendredi.

“Je n’ai pas d’argent, je ne peux même pas acheter de l’essence pour la voiture”, a déclaré Iryna Rusanovska, debout dans la rue près des corps de trois personnes décédées lors d’une grève jeudi. Elle a dit vouloir emmener sa famille dans l’ouest de l’Ukraine ou à l’extérieur du pays.

___

Mednick a rapporté de Kherson, en Ukraine.

Jamey Keaten et Sam Mednick, Associated Press