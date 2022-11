L’Ukraine s’efforce de rétablir l’eau et l’électricité après les frappes russes

Les escarmouches se sont poursuivies dans l’est et les habitants de la ville méridionale de Kherson se sont dirigés vers le nord et l’ouest pour fuir après les bombardements meurtriers et meurtriers des forces russes ces derniers jours. Les frappes ont été considérées comme des tentatives de représailles russes contre le peuple ukrainien assiégé mais provocateur après que les troupes ukrainiennes ont libéré il y a plus de deux semaines la ville qui était aux mains des Russes depuis de nombreux mois.