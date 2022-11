L’Ukraine s’efforce de rétablir le courant après des frappes dévastatrices

KYIV, Ukraine (AP) – Environ 70% de la capitale ukrainienne s’est retrouvée sans électricité jeudi matin après que Moscou a déclenché un nouveau barrage de missiles dévastateur sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, a déclaré le maire de Kyiv.

Un barrage punitif de frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi a provoqué des pannes de courant dans de grandes parties du pays, accumulant davantage de dégâts sur le réseau électrique ukrainien déjà endommagé et ajoutant à la misère des civils au début de l’hiver. Les grèves ont également provoqué des pannes de courant dans la Moldavie voisine.

La Russie a lancé des frappes dévastatrices sur l’infrastructure électrique de l’Ukraine alors que ses forces ont subi des revers sur le champ de bataille dans la guerre à grande échelle qu’elle a lancée le 24 février, il y a exactement neuf mois jeudi.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré dans un communiqué de Telegram que “les ingénieurs électriciens font de leur mieux pour récupérer (l’électricité) dès que possible” et a ajouté que l’approvisionnement en eau a été rétabli dans environ la moitié de Kyiv sur la rive gauche du Dniepr. .

L’état-major ukrainien a rapporté jeudi matin que les forces russes avaient tiré 67 missiles de croisière et 10 drones lors de “l’attaque massive contre des bâtiments résidentiels et des infrastructures énergétiques” de mercredi à Kyiv et dans plusieurs autres régions d’Ukraine.

Un effort pour rétablir l’électricité, le chauffage et l’approvisionnement en eau perturbés par les attentats de mercredi était également en cours ailleurs en Ukraine.

Le gouverneur de la région de Poltava, Dmytro Lunin, a déclaré qu'”un scénario optimiste” suggérait que l’électricité reviendrait jeudi aux habitants de sa région centrale de l’Ukraine.

“Dans les prochaines heures, nous commencerons à fournir de l’énergie aux infrastructures critiques, puis à la majorité des consommateurs domestiques”, a déclaré Lunin sur Telegram, notant que le courant a déjà été rétabli pour 15 500 personnes et 1 500 personnes morales dans la région.

Lunin a ajouté que l’approvisionnement en eau a repris dans plusieurs parties de la ville de Poltava et que quatre chaufferies ont commencé à chauffer les hôpitaux régionaux.

Les régions de Kirovohrad et de Vinnytsia ont été reconnectées au réseau électrique jeudi matin, s’ajoutant à plus d’une douzaine d’autres régions qui ont été reconnectées mercredi soir, selon le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien Kyrylo Timochenko.

Dans la région du sud-est de Dnipropetrovsk, le courant a été rétabli pour jusqu’à 50% des consommateurs, a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko, mais a noté que “la situation énergétique est compliquée”.

Au milieu des attaques continues de la Russie contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, les autorités ukrainiennes ont commencé à ouvrir ce qu’elles appellent des “points d’invincibilité” – des espaces chauffés et alimentés en électricité où les gens pouvaient aller prendre des repas chauds, de l’électricité pour recharger leurs appareils et se connecter à Internet.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré jeudi matin qu’un total de 3 720 espaces de ce type avaient été ouverts à travers le pays.

Selon le site Web du projet, divers lieux ont été transformés en «points d’invincibilité», notamment des bâtiments gouvernementaux, des écoles et des jardins d’enfants et des bureaux des services d’urgence.

