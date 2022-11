L’Ukraine s’efforce de rétablir le courant après des frappes dévastatrices

Un barrage punitif de frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi a provoqué des pannes de courant dans de grandes parties du pays, accumulant davantage de dégâts sur le réseau électrique ukrainien déjà endommagé et ajoutant à la misère des civils au début de l’hiver. Les grèves ont également provoqué des pannes de courant dans la Moldavie voisine.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré dans un communiqué de Telegram que “les ingénieurs électriciens font de leur mieux pour récupérer (l’électricité) dès que possible” et a ajouté que l’approvisionnement en eau a été rétabli dans environ la moitié de Kyiv sur la rive gauche du Dniepr. .

L’état-major ukrainien a rapporté jeudi matin que les forces russes avaient tiré 67 missiles de croisière et 10 drones lors de “l’attaque massive contre des bâtiments résidentiels et des infrastructures énergétiques” de mercredi à Kyiv et dans plusieurs autres régions d’Ukraine.