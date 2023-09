L’Ukraine s’efforce de renforcer son aide à l’approche de l’hiver et deuxièmement

La première apparition internationale d’Umerov depuis sa nomination fait suite à un remaniement dramatique de la direction militaire ukrainienne après plusieurs scandales de corruption qui ont miné la confiance à une période critique pour la survie du pays. Oumerov a été nommé il y a deux semaines et six vice-ministres de la Défense ont été limogés lundi, la veille de la réunion de Ramstein.

Ce remaniement intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait face à la plus grande lutte de sa vie hors du champ de bataille.

Plus de 18 mois après le début de l’invasion russe, il tente de convaincre ses soutiens étrangers de continuer à soutenir l’Ukraine dans un contexte d’offensive lente, d’hiver imminent et d’attention internationale décroissante.

Alors que le président Joe Biden exhortait les dirigeants du monde à ne pas abandonner l’Ukraine dans sa guerre acharnée contre la Russie, alors qu’il s’exprimait mardi aux Nations Unies, à quelque 4 000 milles de l’autre côté de l’océan Atlantique, son secrétaire à la Défense a déclaré que Washington et ses alliés remuaient « ciel et terre ». pour donner à l’Ukraine ce dont elle a besoin pour vaincre l’armée du Kremlin.

Pourtant, tout en promettant de fournir à l’Ukraine davantage de chars, de missiles et de munitions est venu mardi, il n’y a eu aucune mention des armes qui ont été discutées par les analystes et les médias avant le rassemblement du type qui, selon Kiev, pourrait réellement lui donner l’avantage contre les lignes de défense russes fortement minées et fortifiées. Ils comprenaient des armes à plus longue distance, telles que les systèmes de missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS), d’une portée allant jusqu’à 190 milles, et les missiles de croisière allemands Taurus, avec une portée encore plus grande de plus de 300 milles, ainsi que des missiles suédois. Des avions de combat Gripen qui pourraient aider l’Ukraine à fournir à ses troupes terrestres la couverture aérienne dont elle a désespérément besoin.

En fait, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré mardi à Ramstein que les 31 chars M1 Abrams, promis par les États-Unis il y a environ neuf mois, étaient sur le point d’entrer en Ukraine.

La guerre en Ukraine est « un combat pour éviter une nouvelle ère sinistre de chaos et de tyrannie », a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, au centre. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, est assis à sa gauche et le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, à sa droite. Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP – Getty Images

Au total, depuis le début de la guerre, Washington et ses alliés ont promis plus de 76 milliards de dollars d’aide directe à la sécurité de Kiev, a-t-il déclaré.

Même si Washington a célébré ce qu’il appelle un « progrès tangible » dans la contre-offensive ukrainienne, il semble également en désaccord avec Kiev sur le temps dont dispose l’Ukraine pour poursuivre sa campagne. Kiev a repoussé les commentaires faits par Milley plus tôt ce mois-ci selon lesquels il ne lui restait que 30 jours de combats.

À Ramstein, Milley a semblé revenir sur ces commentaires, affirmant qu’en fait, il restait « beaucoup de temps de combat » et que les Ukrainiens n’avaient « aucune intention » d’arrêter les combats pendant l’hiver. Il a également reconnu que l’Ukraine s’engage dans un « combat difficile » pour tenter d’expulser toutes les troupes russes de ses territoires occupés.

Washington espère depuis longtemps que le président russe Vladimir Poutine épuisera les partisans de l’Ukraine. Le dirigeant russe a indiqué la semaine dernière qu’il se préparait à une longue guerre, lors de ses entretiens avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sur fond d’inquiétudes occidentales selon lesquelles Pyongyang pourrait aider à armer les troupes russes privées d’obus.

S’exprimant à l’ONU peu après le rassemblement de Ramstein, Biden a déclaré que le Kremlin comptait sur le fait que le monde deviendrait « las » de la guerre, mais a admis que les États-Unis, « comme toutes les nations du monde », souhaitent qu’elle prenne fin et soutiennent fermement la guerre. L’Ukraine « dans ses efforts pour parvenir à une résolution diplomatique ».

L’évocation d’une « résolution diplomatique » précède ce qui s’annonce comme une élection présidentielle meurtrière en 2024, avec certains électeurs fatigués par le soutien à Kiev et les républicains de plus en plus réticents à une aide apparemment illimitée à l’Ukraine.