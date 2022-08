L’Ukraine s’efforce de redémarrer les réacteurs nucléaires de Zaporizhzhia après avoir craint une catastrophe

Une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU devrait visiter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia la semaine prochaine après qu’elle a été temporairement mise hors ligne et que d’autres bombardements ont été signalés dans la région dans la nuit, ont annoncé vendredi des responsables ukrainiens.

Les dommages causés par le feu à une ligne de transmission de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont provoqué jeudi une panne d’électricité dans toute la région et accru les craintes d’une catastrophe dans un pays toujours hanté par la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

La compagnie ukrainienne d’énergie nucléaire a déclaré que les six réacteurs de la centrale avaient été déconnectés du réseau national du pays, et le président Volodymyr Zelenskyy a blâmé les bombardements russes. Zelenskyy a déclaré que les générateurs diesel de secours de l’usine devaient être activés pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’usine.

“Si le personnel de notre station n’avait pas réagi après la panne d’électricité, nous aurions déjà été contraints de surmonter les conséquences d’un accident radiologique”, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo jeudi soir.

Il n’était pas immédiatement clair si la ligne endommagée transportait l’électricité sortante ou l’alimentation entrante, nécessaire pour les systèmes de refroidissement vitaux des réacteurs. Une perte de refroidissement pourrait provoquer une fusion nucléaire.

REGARDER | Besoin urgent de retrait des troupes de la zone de l’usine : Zelenskyy :

Zelenskyy met en garde contre le “risque d’une catastrophe radioactive mondiale” Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’une pression internationale supplémentaire était nécessaire pour que la Russie se retire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et que ne pas le faire pourrait conduire à une catastrophe nucléaire.

L’Ukraine tente de reprendre les opérations dans deux réacteurs de la centrale, a déclaré vendredi le gouverneur régional Oleksandr Starukh.

Le sixième réacteur de la centrale fonctionne à 10% de sa capacité, tandis que le cinquième réacteur est en train de reprendre ses activités, a déclaré Starukh dans des commentaires télévisés.

En ce qui concerne l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations unies, Lana Zerkal, conseillère du ministre ukrainien de l’énergie, a déclaré jeudi soir que des problèmes logistiques étaient en cours de résolution pour que l’équipe de l’AIEA se rende à l’usine, qui a été occupée par les forces russes et dirigée par Travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre de six mois. Aucun étranger indépendant n’a eu accès à Zaporizhzhia depuis mars.

L’Ukraine a allégué que la Russie tenait essentiellement l’usine en otage, y stockait des armes et lançait des attaques depuis ses environs, tandis que Moscou accusait l’Ukraine de tirer imprudemment sur l’installation.

Plus de bombardements dans la région pendant la nuit

Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’une zone proche de la centrale avait été bombardée pendant la nuit, alors que l’on craignait de plus en plus qu’un conflit armé près d’une centrale atomique en activité ne cause des dommages plus graves, alors même que les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par des dômes de confinement en béton armé.

Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré que les bombardements dans la ville de Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du Dniepr depuis l’usine de Zaporizhzhia, ont endommagé 10 maisons, une école et un sanatorium, sans faire de victimes.

REGARDER | La Russie joue à des jeux dangereux sur un site nucléaire : Rae du Canada :

La Russie “joue au poker” avec une centrale nucléaire : Bob Rae “Finalement, même les Russes se rendent compte que jouer au poker avec une centrale nucléaire est une chose terrible à faire.” L’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, Bob Rae, a déclaré qu’il croyait que l’AIEA, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, aurait accès à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia.

Environ 1 000 résidents locaux sont sans électricité, a-t-il dit. Nikopol subit des bombardements russes presque constants depuis le 12 juillet, avec huit personnes tuées, 850 bâtiments endommagés et plus de la moitié des 100 000 habitants qui fuient la ville.

De nombreuses centrales nucléaires sont conçues pour s’arrêter automatiquement ou au moins réduire la puissance du réacteur en cas de perte des lignes de transmission sortantes. L’AIEA a déclaré que l’Ukraine l’avait informée que les systèmes de protection d’urgence des réacteurs avaient été déclenchés et que tous les systèmes de sécurité restaient opérationnels.

Les trois lignes de transmission régulières de l’usine sont hors service en raison de dommages de guerre antérieurs. L’Ukraine ne peut pas simplement fermer ses centrales nucléaires pendant la guerre, car elle en dépend fortement. Ses 15 réacteurs répartis sur quatre centrales fournissent environ la moitié de son électricité.

Ailleurs, deux personnes ont été tuées et six autres blessées au cours des dernières 24 heures dans la région orientale de Donetsk, a déclaré vendredi le gouverneur Pavlo Kyrylenko. Dans la région nord-est de Soumy, à la frontière avec la Russie, plus de 100 munitions ont été tirées au cours des dernières 24 heures, incendiant une maison, a déclaré le gouverneur Dmytro Zhyvytsky.

Des explosions ont été entendues aux premières heures de vendredi dans la ville méridionale de Mykolaïv, un champ de bataille clé alors que les forces russes tentent de pousser plus à l’ouest le long de la côte pour couper l’Ukraine de la mer Noire.

La cause immédiate des explosions n’était pas claire, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim, notant que deux villages voisins avaient été bombardés. Aucune victime n’a été signalée.