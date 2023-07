Le président ukrainien sera « soulagé » lorsqu’il verra ce que les alliés offriront à son pays concernant l’adhésion à l’OTAN lors d’un sommet majeur en Lituanie cette semaine, a déclaré un haut diplomate américain.

Julianne Smith, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’OTAN, a déclaré à Sky News qu’elle s’attend à ce que Volodymyr Zelenskyy assiste en personne à la conférence de deux jours, qui commence mardi.

Donnant une idée de la manière dont les alliés montreront à Kiev qu’ils sont de plus en plus déterminés à ce que l’Ukraine rejoigne le club, l’envoyé a déclaré que Washington soutenait une voie accélérée vers l’adhésion.

« Je m’attends à ce que le président Zelenskyy vienne et je pense qu’il se sentira soulagé de voir l’unité dont l’alliance fait preuve en ce moment et l’ensemble complet de livrables concrets que l’alliance est prête à offrir », a-t-elle déclaré dans une interview lundi à la capitale lituanienne de Vilnius, où se tiendra le sommet des dirigeants et partenaires de l’OTAN, notamment avec le président américain Joe Biden et le britannique Rishi Sunak.

La suppression de la nécessité d’un soi-disant plan d’action pour l’adhésion – un programme formel de réforme politique et militaire que les États candidats sont généralement tenus de respecter avant d’adhérer – est quelque chose que l’Ukraine a réclamé et qui a été défendu par le Royaume-Uni.

Mme Smith a déclaré qu’il était « tout à fait possible » qu’un engagement à abandonner une telle exigence soit inclus dans le libellé sur l’Ukraine dans un communiqué final du sommet.

Ses commentaires ont étayé une annonce du ministre ukrainien des Affaires étrangères sur Twitter selon laquelle tous les alliés de l’OTAN – 31 États membres – étaient parvenus à un consensus sur l’abandon de l’exigence du plan d’action d’adhésion.

« Je salue cette décision tant attendue qui raccourcit notre chemin vers l’OTAN », a écrit Dmytro Kuleba. « C’est aussi le meilleur moment pour apporter des éclaircissements sur l’invitation à l’Ukraine de devenir membre. »

L’ambassadeur américain a rejeté une suggestion selon laquelle d’autres alliés auraient fait pression sur les États-Unis pour qu’ils aillent plus loin que prévu sur la question de la future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Image:

Volodymyr Zelenskyy devrait assister au sommet, a déclaré l’ambassadeur





Certains États membres tels que la Lituanie et les autres pays baltes avaient cherché une « voie » spécifique qui allait bien plus loin qu’un engagement plus ouvert convenu lors d’un précédent sommet en 2008 selon lequel la porte était ouverte à l’adhésion de l’Ukraine compte tenu de l’invasion à grande échelle de la Russie. et la nécessité d’offrir à Kiev des garanties de sécurité à long terme.

D’autres, en revanche, comme l’Allemagne, se sont montrés plus prudents. L’Ukraine est toujours enfermée dans une guerre de survie avec la Russie. Veiller à ce que l’armée ukrainienne réussisse à vaincre la guerre de la Russie est l’objectif principal des alliés de l’OTAN.

Décrivant la nature des discussions qui ont eu lieu, Mme Smith a déclaré: « Nous avions tous des perspectives différentes… Nous sommes tous venus avec des histoires différentes, des perspectives différentes à ce sujet et il nous a fallu les deux dernières semaines pour vraiment nous réunir et parvenir à un consensus. . »

En savoir plus:

Pourquoi les tensions montent à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Pourquoi les armes à sous-munitions « pluie d’acier » ne briseront pas l’unité de l’OTAN

Un grand panneau à la périphérie de Vilnius résumait la position lituanienne, avec les mots : « L’Ukraine mérite maintenant l’adhésion à l’OTAN ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec ce sentiment, Mme Smith a réaffirmé que tous les alliés conviennent que l’Ukraine deviendra membre et que l’offre de cette semaine à Kiev « ira au-delà » en répétant simplement le langage du sommet de Bucarest en 2008.

« Si le président Zelensky vient au sommet cette semaine – et nous pensons qu’il le fera – nous pensons que nous aurons beaucoup à offrir », a-t-elle déclaré.

« Nous allons avoir toute une série de livrables pour lui décrivant une relation politique renforcée. Nous allons avoir un soutien plus pratique sur le long terme et nous allons avoir quelque chose à dire sur les aspirations d’adhésion de l’Ukraine. »

Image:

Le président Biden a rencontré le roi alors qu’il s’arrêtait en route pour la Lituanie





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:45

Biden et Sunak se joignent au thé



Un autre objectif à l’approche du sommet est de savoir si la Turquie lèvera enfin son objection à l’adhésion de la Suède à l’OTAN – ce que Stockholm essaie de faire depuis l’année dernière, après avoir mis fin à une politique historique de neutralité à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie. d’Ukraine.

Dans le dernier rebondissement, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que l’Union européenne devrait ouvrir la voie à l’adhésion d’Ankara au bloc avant que le parlement turc n’approuve l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

L’ambassadeur américain a déclaré que Washington soutenait le désir d’Ankara de rejoindre l’UE mais qu’il souhaitait que l’accent soit mis cette semaine sur l’OTAN.

« Nous aimerions vraiment voir la Suède devenir membre de l’alliance dès que possible », a-t-elle déclaré.

Quant à ce à quoi ressemblerait le succès du sommet, Mme Smith a déclaré que le rassemblement des dirigeants de l’alliance de l’OTAN sur son flanc oriental, près de la Russie et de l’Ukraine, enverrait un signal d’unité et de force au président russe Vladimir Poutine que « vous ne pouvons pas attendre et nous resterons aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ».