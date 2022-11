L’Ukraine se tourne vers la technologie pour reconstruire l’économie après l’invasion de la Russie

En 2021, l’Ukraine avait un petit stand au Web Summit, a déclaré Krasovsky. Cette année, il avait un stand beaucoup plus grand, illuminé en jaune et bleu. Il était entouré d’un flot de visiteurs, dont la première dame ukrainienne Olena Zelenska – accompagnée de gardes armés alors qu’elle traversait la salle – parmi eux.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose au monde qui puisse tuer notre capacité à gagner et notre capacité à travailler ou quoi que ce soit”, a déclaré à CNBC Valery Krasovsky, PDG et co-fondateur de Sigma Software, en marge de la conférence technologique Web Summit. à Lisbonne.

“Les habitants de Kyiv et de certaines autres villes, ils construisent, ils font des affaires, ils exportent toujours”, a déclaré à CNBC Dima Shvets, PDG et co-fondateur de la startup ukrainienne de médias sociaux Reface.

“L’Ukraine a besoin de plus d’armes, de plus d’assistance militaire”, a déclaré Zelenska, appelant spécifiquement à des missiles de défense aérienne.

“Dans cette situation, il est difficile de parler de durabilité, de technologie, de progrès, car nous essayons simplement de tenir le coup et de vivre notre vie aussi normalement que possible”, a déclaré Zelenska. “Néanmoins, nous avons beaucoup de startups, et j’espère que toutes les idées présentées lors de ce sommet pourront nous pousser à la victoire.”

L’industrie informatique ukrainienne a généré 2 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2022, selon la Banque nationale d’Ukraine, soit une augmentation de 28 % d’une année sur l’autre malgré la dévastation causée par l’invasion russe.

La guerre a déplacé des millions d’Ukrainiens, y compris des professionnels de la technologie. Beaucoup ont rejoint des rôles à l’étranger. Une fois les combats terminés, on espère que ces travailleurs reviendront.

Certaines entreprises embauchent de plus en plus en Ukraine dans le pari que l’industrie technologique du pays sortira plus forte après la fin de la guerre.

Il y a deux mois, la société lituanienne de logiciels VPN Nord Security a ouvert un bureau dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. L’entreprise prévoit d’y embaucher 100 personnes, selon le PDG Tom Okman.

“Nous pensons qu’il est temps de reconstruire l’Ukraine et nous pensons que le talent y est formidable”, a déclaré Okman à CNBC.

Il a noté que l’Ukraine abrite des milliers de programmeurs de logiciels et d’ingénieurs qualifiés. “Il suffit de penser au nombre d’entreprises américaines qui ont recours à l’externalisation informatique” en Ukraine, a-t-il déclaré.

Plusieurs fondateurs de “licornes” d’un milliard de dollars viennent d’Ukraine, dont Max Lytvyn et Alex Shevchenko de Grammarly et Dmitriy Zaporozhets de GitLab. Google , Samsung et Amazone ont également des centres de recherche et de développement dans le pays.