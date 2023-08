Le républicain Vivek Ramaswamy s’oppose à un financement américain accru du gouvernement de Kiev

Continuer à envoyer des armes à Kiev ne sert pas les intérêts américains et ne fait que rapprocher la Russie et la Chine, selon le candidat républicain à l’investiture présidentielle Vivek Ramaswamy.

Lors du débat de mercredi à Milwaukee, Ramaswamy était le seul candidat à s’opposer sans équivoque à l’augmentation du financement américain en faveur de l’Ukraine, qui dépasse déjà les 100 milliards de dollars.

Interrogé à ce sujet par l’émission Voice of America, financée par le gouvernement, après le débat, Ramaswamy a déclaré qu’envoyer davantage d’argent à Kiev « ne fait pas avancer les intérêts américains » et le travail du président est de veiller sur les Américains.

« Notez bien mes paroles : la façon dont cette guerre se terminera aujourd’hui, sans que les États-Unis n’interviennent et ne disent que nous n’allons plus la financer, ce sera un chef de guerre post-Zelensky qui prendra le relais avec quelques centaines de milliards. dollars d’équipement militaire américain, tout comme ce qui s’est passé après l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. Et vous voyez jusqu’où cela est allé. a ajouté l’entrepreneur technologique de 38 ans.

Ramaswamy a également déclaré que son plan pour mettre fin au conflit « Ce sera probablement mieux pour l’Ukraine. Au moins, il s’en sortira avec sa souveraineté intacte, ce qui n’est pas le plan qu’ils envisagent actuellement.»















Si l’on en croit un récent sondage de CNN, 71 % des républicains sont contre l’envoi de plus d’argent au gouvernement de Kiev, tandis que 59 % estiment que les États-Unis en ont déjà fait assez pour l’Ukraine.

« Je pense que c’est désastreux, que nous nous protégeons contre une invasion à travers la frontière de quelqu’un d’autre, alors que nous devrions utiliser ces mêmes ressources militaires pour empêcher… l’invasion de notre propre frontière sud ici », Ramaswamy a déclaré pendant le débat.

Il a également affirmé que le soutien américain à Kiev était « pousser la Russie encore plus entre les mains de la Chine » et a accusé certains de ses rivaux de faire passer l’Ukraine devant les États-Unis.

«Je trouve offensant que nous ayons sur scène des hommes politiques professionnels qui feront un pèlerinage à Kiev – auprès de leur pape, [President Vladimir] Zelensky – sans faire la même chose pour les habitants de Maui ou du sud de Chicago », » dit Ramaswamy.

Cela a provoqué des réactions de colère de la part de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et de l’ancien vice-président Mike Pence – qui se sont tous deux récemment rendus en Ukraine – ainsi que de Nikki Haley, qui a appelé l’Ukraine. « la première ligne de défense » pour les États-Unis et a accusé Ramaswamy de n’avoir aucune expérience en politique étrangère.

Ramaswamy est actuellement classé troisième dans les sondages primaires du GOP, derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 13,8 %, mais devant Pence (4,1 %), Haley (3,1 %) et Christie (2,9 %).

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il mettrait fin au conflit « dans 24 heures » et a condamné le financement du gouvernement ukrainien par l’administration Biden. Trump est le favori absolu pour l’investiture du parti, avec 56 % de soutien. Il n’a pas assisté au débat de mercredi, choisissant plutôt de donner une interview à l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.