L’Ukraine se souvient des manifestations de Maïdan, une étape importante vers la guerre de Poutine

Les foules, dans les villes du pays, se sont multipliées par centaines de milliers et la violence a augmenté.

Le gouvernement a imposé des interdictions de réunion publique. Les manifestants se sont armés de boucliers de fortune, de gourdins et même de bombes à essence, et ils ont investi des bâtiments publics. La police est passée de l’utilisation de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc à des tirs à balles réelles dans la foule. Les combats ont culminé en février 2014 à Kyiv, lorsqu’une centaine de manifestants et une douzaine de policiers ont été tués.

Assiégé et de plus en plus impopulaire, M. Ianoukovitch a fui Kyiv, se rendant d’abord dans l’est de l’Ukraine, où lui et la Russie avaient plus de soutien, puis en Russie elle-même quelques jours plus tard. Le Kremlin a qualifié la séquence des événements de coup d’État soutenu par l’Occident.