L’Ukraine se retrouve au centre de la lutte contre le blocage du gouvernement américain

Les États-Unis ont jusqu’à présent, plus de 75 milliards de dollars ont été fournis en aide militaire, humanitaire et financière à l’Ukraine, et le président Joe Biden a demandé au Congrès des milliards supplémentaires.

Les récalcitrants républicains affirment qu’ils s’opposeront même à une législation à court terme, conçue pour éviter une fermeture, qui comprend 6 milliards de dollars pour l’Ukraine. Quelles que soient les conséquences immédiates pour un pays aux prises avec la machine de guerre du Kremlin, cette lutte acharnée est inconfortable pour beaucoup à Kiev, qui pensent que la situation ne fera qu’empirer à mesure que la course à la présidentielle de 2024 s’intensifie.

Un arrêt – qui semble de plus en plus probable dimanche à 0 h 01 HE – entraînerait une suspension des salaires de millions d’Américains, la fermeture de bureaux gouvernementaux et des perturbations dans un certain nombre de services sociaux à travers les États-Unis. Cela pourrait également « affecter le rythme de livraison ». de l’aide étrangère et des armes, a déclaré lundi le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, lors d’un point de presse, sans donner de détails.

Il ne s’agit pas seulement de logistique à court terme.

L’une des raisons sous-jacentes de l’impasse parlementaire est que certains Républicains, tout en souhaitant une réduction des dépenses et un renforcement de la sécurité aux frontières, demandent également l’arrêt total de l’aide à l’Ukraine. Il s’agit d’un argument anti-interventionniste séculaire : pourquoi dépenser autant pour l’Ukraine alors qu’il y a tant de problèmes dans le pays ?

« Ils choisissent l’Ukraine plutôt que les Américains », a déclaré mardi soir le président de la Chambre, Kevin McCarthy, républicain de Californie, aux démocrates. « S’ils veulent se concentrer sur l’Ukraine et non sur la frontière sud, alors leurs priorités vont à l’envers. »

Les profondes divisions au sein du GOP étaient évidentes lors du deuxième débat des primaires présidentielles du parti mercredi soir. Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Nations Unies, a exprimé son soutien continu à l’Ukraine, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a averti qu’il n’écrirait pas de « chèque en blanc » pour Kiev.

Le favori Donald Trump était absent, mais il a affirmé dans le passé qu’il mettrait fin à la guerre « dans 24 heures » – sans préciser comment.

Kiev observe tout cela à un moment de grave inquiétude : sa contre-offensive tant attendue contre la Russie se heurte à un hiver rigoureux et elle doit faire face à des relations dégradées avec la Pologne, un allié auparavant fidèle devenu antagoniste. sur les exportations de céréales et les livraisons d’armes.

Si l’Ukraine a le moindre espoir de succès, l’aide occidentale sera essentielle.

Pourtant, pour les Ukrainiens dans leur vie quotidienne et pour les médias du pays, la fermeture potentielle ne fait pas la une des journaux. Un matin de Kiev cette semaine, peu de passants ont assisté aux moindres détails de l’évolution de la situation au Capitole – peut-être compréhensible pour un pays en guerre.

Le président Joe Biden rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le bureau ovale au début du mois. Evan Vucci / AP

Parmi ceux qui sont engagés, beaucoup restent optimistes quant aux machinations internes de leur plus grand bienfaiteur.

« A l’approche des élections présidentielles, la question de l’aide à l’Ukraine sera soulevée au sein des Etats-Unis », a déclaré Hlib Fischchenko, 24 ans, directeur d’une organisation caritative qui fournit une assistance technique et humanitaire à l’armée ukrainienne. «Je pense néanmoins que le vecteur de la politique internationale des États-Unis restera inchangé et que leur soutien à l’Ukraine se poursuivra. J’en suis certain. »

Le bureau du président Volodymyr Zelensky a refusé de commenter cette éventuelle fermeture, affirmant qu’il s’agissait d’une question interne aux États-Unis. Mais il a travaillé sans relâche pour défendre la cause de l’Ukraine, notamment lors d’une récente tournée éclair à Washington pour renforcer un soutien qui semble moins solide que l’année dernière.

Ce n’est pas seulement l’armée ukrainienne qui compte sur ce soutien, mais l’économie du pays dans son ensemble.

« Notre stabilité interne – en termes de taux de change, de secteur bancaire et de financement budgétaire – repose sur deux contributions majeures que nous recevons » : celles des États-Unis et de l’Union européenne, selon Dmytro Boyarchuk, directeur exécutif de CASE Ukraine, un Ukrainien. groupe de réflexion axé sur l’analyse économique. « Bien sûr, le soutien américain est très important et très critique. Mais nous comprenons tous les risques liés aux élections et au changement potentiel de ce soutien.»

Sur le champ de bataille, l’Ukraine a opposé une résistance bien plus dure que beaucoup ne le croyaient possible, malgré sa récente contre-offensive plus lente que prévu.

« Une interruption du financement de l’Ukraine ou toute réduction significative aurait un effet absolument négatif sur sa capacité à réussir », a déclaré cette semaine John Kirby, coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, à « Andrea Mitchell Reports » sur MSNBC.