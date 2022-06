L’Ukraine se retire de Sievierodonetsk, alors que la Russie progresse

Le combat pour Sievierodonetsk a été brutal. Des combats urbains de rue à rue entrecoupés de violents barrages d’artillerie ont fait des victimes de part et d’autre. Les troupes ukrainiennes ont tenté de ralentir l’avancée russe, en utilisant des bâtiments et des ruelles pour se rapprocher et nier la puissance de feu supérieure de la Russie.

La destruction des trois ponts reliant Sievierodonetsk à Lysychansk au cours des dernières semaines a laissé les forces ukrainiennes dans une position de plus en plus périlleuse : envoyer des renforts à Sievierodonetsk était presque impossible et évacuer les blessés était tout aussi difficile.