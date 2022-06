L’Ukraine se retire de Severodonetsk alors que la Russie avance à Louhansk

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 120 jours, la Russie concentre depuis des semaines sa puissance de feu sur l’est du pays, plus précisément sur la ville stratégique de Severodonetsk.

La ville orientale, située sur la rivière Donets et qui abrite normalement environ 100 000 personnes, est devenue un point central de la guerre de la Russie en Ukraine. C’est l’une des dernières villes à empêcher la Russie de contrôler la région de Louhansk et, selon les analystes, c’est l’une des trois villes dont la Russie a besoin pour revendiquer la victoire dans le Donbass après s’être concentrée sur l’est de l’Ukraine en avril.

Cependant, la perte de Severodonetsk et de Lysychansk par l’Ukraine “ne représentera pas un tournant majeur dans la guerre”, a déclaré jeudi l’Institute for the Study of War (ISW), un groupe de réflexion basé à Washington, dans sa dernière analyse.