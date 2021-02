Le différend sur la propriété du fabricant ukrainien d’hélicoptères et de moteurs à réaction Motor Sich semble avoir pris fin après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est rangé du côté des États-Unis au lieu de la Chine.

L’affaire, qui selon les experts est devenue un problème politique entre les deux superpuissances, pourrait refroidir les relations autrement chaleureuses entre l’Ukraine et la Chine et empêcher la Chine de faire progresser sa technologie de moteur dans les hélicoptères et les avions à réaction.

«Les États-Unis considèrent l’influence de la Chine en Ukraine et l’achat de l’entreprise comme une menace», déclare Nan Tian, ​​chercheur senior au programme Arms and Military Expenditure à l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Il dit à Euronews: «Il s’agit de politique de puissance du point de vue des États-Unis, et les moteurs ne sont qu’une préoccupation. Les États-Unis veulent empêcher la Chine de se déplacer trop vers l’Occident. »

La Chine encerclant Motor Sich

Zelenskyy a décidé d’imposer des sanctions de trois ans à l’encontre de quatre entreprises chinoises qui seraient proches des dirigeants chinois, qui ont commencé à acheter des actions de Motor Sich en 2015.

Son service de sécurité, le SBU, a alors interrompu une réunion entre investisseurs chinois et ukrainiens, revendiquant cette semaine la propriété du motoriste ukrainien.

«Le problème (concernant la propriété de Motor Sich) ne concerne pas la Chine. Le problème n’est même pas de savoir comment les actions de Motor Sich ont été achetées sous l’ancien président, sous Porochenko. Le problème est que nous n’avons pas le droit de vendre une participation majoritaire dans la gestion des entreprises de défense stratégique de l’Ukraine à n’importe quel pays… pendant ma présidence, ce ne sera pas le cas », a déclaré Zelenskyy dans un entretien avec HBO.

La décision de Zelenskyy a été soumise à la pression des États-Unis, qui craignent que l’achat chinois de Motor Sich ne fasse progresser ses capacités militaires. En 2019, le conseiller américain à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, s’est rendu en Ukraine et a plusieurs réunions où Motor Sich aurait été discuté.

Il y a quelques semaines, le secrétaire américain au Commerce de l’époque, Wilbur Ross, a également classé Skyrizon, la principale société d’investisseurs chinois de Motor Sich, comme des utilisateurs finaux militaires interdits.

«Skyrizon – une entreprise publique chinoise – et sa volonté d’acquérir et d’indigéniser les technologies militaires étrangères constituent une menace importante pour la sécurité nationale américaine et les intérêts de la politique étrangère», a déclaré Ross, selon le site commercial ukrainien UBN.

Le SBU ukrainien dit qu’il bloque l’accord parce que la Chine a un contrat de production d’hélicoptères militaires avec la Russie et, par conséquent, pourrait partager la technologie des moteurs avec la Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et a ensuite soutenu les séparatistes en guerre dans l’est de l’Ukraine.

Skyrizon a déclaré dans un communiqué que «les actions de l’Ukraine sont un vol barbare et une grave violation des droits et intérêts légaux des entreprises chinoises opérant à l’étranger, un manque de respect sans précédent pour les principes et les règles du commerce international».

Skyrizon poursuit l’Ukraine pour 3,5 milliards de dollars pour avoir annulé l’accord.

Changer l’équation géopolitique

L’histoire de Motor Sich a commencé en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et la guerre entre l’Ukraine, et que les séparatistes soutenus par la Russie ont éclaté dans l’est de l’Ukraine.

Du coup, Motor Sich était, en raison du conflit, incapable de vendre ses moteurs à la Russie et était au contraire confronté à des problèmes économiques. La Chine cherchait à faire progresser ses moteurs pour ses hélicoptères de combat de l’armée et était donc intéressée par Motor Sich. L’Ukraine produisait une grande partie du matériel militaire pour l’Union soviétique pendant la guerre froide et disposait toujours d’une technologie attrayante. L’Ukraine est toujours le 12e exportateur d’armes au monde, selon le SIPRI, et tout cela a fait de l’Ukraine un endroit intéressant pour la Chine.

Skyrizon, avec d’autres investisseurs, a obtenu la majorité des actions vers 2017.

«La Russie n’était pas du tout intéressée à fournir les atouts et le support technique que l’Ukraine pouvait offrir aux Chinois. L’initiative de l’APL (Armée populaire de libération de la Chine) pour engager l’industrie ukrainienne remonte au début des années 1990. Pour la simple raison qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Russie de fournir ces capacités à Pékin », a déclaré un directeur industriel de défense ukrainien de premier plan, selon le Middle East Institute.

Histoire de l’approvisionnement chinois en Ukraine

Yuan Jiang, qui est un chercheur chinois au Centre de recherche sur les médias numériques de l’Université de technologie du Queensland, et Vladimir Legenko, qui est un chercheur ukrainien et actuel directeur commercial d’une entreprise ukrainienne, ont a examiné l’affaire Motor Sich et les achats militaires chinois en Ukraine au fil des ans. Ils concluent que les achats chinois de matériel militaire ukrainien se poursuivent depuis de nombreuses années parce que l’effondrement de l’Union soviétique a gravement affecté l’Ukraine et a rendu le pays à court de revenus et disposé à vendre de la technologie militaire.

Selon leurs recherches, la Chine a acheté un porte-avions inachevé en Ukraine en 1998, qui est devenu le porte-avions chinois Liaoning. On estime que cela a sauvé la marine chinoise 15 ans de recherche. Legenko et Jiang citent également d’autres exemples tels que l’achat chinois de la turbine à gaz ukrainienne UGT-25000 dans les années 1990, utilisée dans les navires de guerre, et l’achat chinois du moteur d’avion ukrainien D136 et du moteur AI 222-25 – qui est maintenant utilisé dans l’avion JL-10 de la PLA Air Force.

«Ce qui se passe en Ukraine est similaire à ce que nous avons vu avec les achats chinois d’équipements militaires russes. Ils veulent copier la technologie et la ramener en Chine », déclare Legenko.« Après 30 ans de technologies de copie en Ukraine, il ne reste plus grand-chose à acquérir pour la Chine à ce stade.

Comment les États-Unis peuvent-ils faire pression sur l’Ukraine?

Legenko dit qu’il doute que les investisseurs chinois aient déjà adopté la technologie du moteur Motor Sich. Il fait référence à la façon dont les investisseurs chinois ont déjà acheté des actions de Motor Sich en 2015, mais que cela n’a été révélé qu’en 2017 et que la Chine, par conséquent, «avait deux ans pour faire ce qu’elle voulait».

Selon Nan Tian, ​​la Chine a diminué ses achats de technologie et de matériel militaires étrangers dans le monde ces dernières années, alors que le pays a rattrapé son retard militaire et produit le sien. La récente stratégie des États-Unis pour arrêter la Chine pourrait être trop tardive, dit-il. Cependant, Motor Sich montre que la Chine pourrait encore être intéressée par certaines entreprises étrangères dans certains domaines – comme le développement de ses moteurs.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine 1,5 milliard de dollars de soutien militaire de 2014 à 2019 pour l’aider à moderniser son armée, selon le service de recherche non partisan du Congrès.

Les États-Unis jouent un rôle crucial dans la lutte de l’Ukraine avec la Russie, et cela pourrait être une raison pour la position de l’Ukraine sur Motor Sich. Cependant, la Chine est également devenue un acteur économique beaucoup plus important en Ukraine au fil des ans. Selon le service des douanes ukrainien, la Chine était le premier partenaire commercial de l’Ukraine en 2020 avec 11,6% de tous les échanges. Les chiffres américains sont bien inférieurs.

«Nous devons avoir une vue d’ensemble ici», déclare Yuan Jiang. «Pour l’Ukraine, il ne s’agit pas d’une petite entreprise militaire. Il s’agit de ses relations avec les États-Unis. Bien sûr, la Chine est beaucoup moins impliquée dans la politique ukrainienne, ou j’aimerais dire que la Chine hésite peut-être à s’impliquer dans la politique ukrainienne. Cette fois, les préoccupations politiques de l’Ukraine ont peut-être dépassé leurs préoccupations économiques. Il semble qu’ils aient décidé de leur donner cela pour les rendre heureux. Après tout, l’Ukraine est fortement dépendante de l’aide américaine dans son ensemble. »

Que se passe-t-il ensuite?

Andrey Buzarov, qui est un expert ukrainien du groupe analytique KyivStratPro, a une analyse différente de ce qui se passe.

Il ne pense pas que la pression américaine a poussé l’Ukraine à imposer des sanctions récentes contre les investisseurs chinois.

Tout en admettant que les États-Unis exercent des pressions sur l’Ukraine depuis longtemps, il pense que la raison de la décision de Motor Sich est due au fait que le président ukrainien veut envoyer un signal au nouveau président américain Joe Biden qu’il est de son côté.

Iuliia Mendel, l’attachée de presse de l’administration Zelenskyy, a déclaré à Euronews que l’Ukraine n’avait subi aucune pression de la part des États-Unis.

Au lieu de cela, elle dit que l’affaire est une question de «protection de notre État».

«Regardons ces choses aussi raisonnablement que possible», a-t-elle écrit. «C’est une entreprise stratégique ukrainienne. Il est absolument logique que ces entreprises conservent leur importance. Sur cette seule base, certaines actions étaient nécessaires au niveau de l’État… L’Ukraine n’accepte pas les pressions d’autres États, elle résout de manière indépendante les problèmes nationaux et ceux d’importance internationale. C’est pourquoi il n’y a pas eu de pression, c’est notre politique visant à préserver les entreprises stratégiques.

Elle a également déclaré que «le malentendu dans l’affaire Motor Sich, qui a été provoqué par les actions de certaines personnes il y a plus de trois ans, est en cours de résolution diplomatique et n’affectera pas les relations sincères et solides entre les deux pays (Chine et Ukraine). . »

Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a commenté les sanctions ukrainiennes contre les investisseurs chinois. «Nous avons noté des rapports pertinents. La Chine, comme toujours, s’oppose aux sanctions unilatérales contre les entreprises chinoises par des gouvernements étrangers », a déclaré Wenbin lundi.

«Nous espérons que la partie ukrainienne respectera les droits et intérêts juridiques des entreprises et des investisseurs chinois.»

Selon Buzarov, il est probable que les relations entre l’Ukraine et la Chine «seront désormais gelées».

«Je pense que cela gèlera les relations entre l’Ukraine et la Chine», déclare Buzarov, qui craint que la Chine ne s’allie désormais dans une plus large mesure avec la Russie contre l’Ukraine.

Euronews a demandé à Skyrizon et Motor Sich de commenter.